المقاولون العرب يقدم الشكر لشوقى غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرًا فنيًا

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- Youm7) وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر لشوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.
وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.
ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.
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