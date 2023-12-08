5 معلومات عن مباراة الزمالك وساجرادا اليوم السبت 9/ 12/ 2023 بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع ساجرادا الانجولى على استاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الزمالك وساجرادا الانجولى فى الكونفدراليةافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على ساجرادا الانجولى.

وفى المقابل، افتتح ساجرادا الانجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية .

2_مواجهات الزمالك مع ساجرادا الانجولى

وسبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة.

3_ الزمالك يتفوق على ساجرادا الانجولى فى القيمة التسويقيةتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 50 ألف يورو.4_أرقام الزمالك أمام الاندية الانجولية قبل مواجهة ساجرادا

يعد الزمالك أكثر فريق مصري واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

5_ أرقام معتمد جمال مع الزمالك





قاد معتمد جمال الزمالك فى 4 مباريات وحقق 4 انتصارات وسجل الفارس الابيض تحت قيادته 10 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد وجاء اللقاء الثالث أمام مودرن فيوتشر بالدوري وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ثم كان اللقاء الاخير أمام سوار الغينى وفاز الفارس الابيض برباعية دون رد.