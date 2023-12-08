5 معلومات عن مباراة الزمالك وساجرادا اليوم السبت 9/ 12/ 2023 بالكونفدرالية

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- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع ساجرادا الانجولى على استاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_مشوار الزمالك وساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية
افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على ساجرادا الانجولى.
وفى المقابل، افتتح ساجرادا الانجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية .
2_مواجهات الزمالك مع ساجرادا الانجولى
وسبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة.
3_ الزمالك يتفوق على ساجرادا الانجولى فى القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 50 ألف يورو.
4_أرقام الزمالك أمام الاندية الانجولية قبل مواجهة ساجرادا
يعد الزمالك أكثر فريق مصري واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.
5_ أرقام معتمد جمال مع الزمالك
قاد معتمد جمال الزمالك فى 4 مباريات وحقق 4 انتصارات وسجل الفارس الابيض تحت قيادته 10 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد وجاء اللقاء الثالث أمام مودرن فيوتشر بالدوري وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ثم كان اللقاء الاخير أمام سوار الغينى وفاز الفارس الابيض برباعية دون رد.
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