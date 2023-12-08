الأهلى يتدرب 3 مرات فى السعودية استعداداً لخوض منافسات مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على خوض 3 تدريبات بالسعودية قبل خوض أول مباراة بكأس العالم للأندية.

وتغادر بعثة الاهلى للسعودية الاثنين المقبل لخوض منافسات مونديال الأندية ، ويبدأ الأهلى مشواره فى البطولة يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، بمواجهة المتأهل من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

تبدأ مباريات كأس العالم للأندية 2023، يوم 12 ديسمبر، حينما يلتقى اتحاد جدة مع أوكلاند سيتى، على ملعب الجوهة المشعة، وتستمر البطولة لمدة 10 أيام، حتى موعد المباراة النهائية فى نفس الملعب يوم 22 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل

الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.



