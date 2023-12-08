الأهلى يتدرب 3 مرات فى السعودية استعداداً لخوض منافسات مونديال الأندية

(MENAFN
- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على خوض 3 تدريبات بالسعودية قبل خوض أول مباراة بكأس العالم للأندية.
وتغادر بعثة الاهلى للسعودية الاثنين المقبل لخوض منافسات مونديال الأندية ، ويبدأ الأهلى مشواره فى البطولة يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، بمواجهة المتأهل من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
تبدأ مباريات كأس العالم للأندية 2023، يوم 12 ديسمبر، حينما يلتقى اتحاد جدة مع أوكلاند سيتى، على ملعب الجوهة المشعة، وتستمر البطولة لمدة 10 أيام، حتى موعد المباراة النهائية فى نفس الملعب يوم 22 ديسمبر.
ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل
الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.
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