فورموسينيو يضع خطة فوز فيوتشر على اتحاد العاصمة فى عقر داره بالكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، خلال اللقاء المقرر إقامته في تمام التاسعة مساء غداً
الأحد، بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
واطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية وسلامة الثنائى محمود رزق ومحمد عبد السلام، حيث كان يعانى الثنائى محمود رزق من الإصابة على مستوى القدم ومحمد عبد السلام من إصابة في الوجه.
وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين، ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.
من جانبه، أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،
ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
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