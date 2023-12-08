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فورموسينيو يضع خطة فوز فيوتشر على اتحاد العاصمة فى عقر داره بالكونفدرالية

12/8/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، خلال اللقاء المقرر إقامته في تمام التاسعة مساء غداً
الأحد، بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



واطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية وسلامة الثنائى محمود رزق ومحمد عبد السلام، حيث كان يعانى الثنائى محمود رزق من الإصابة على مستوى القدم ومحمد عبد السلام من إصابة في الوجه.



وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين، ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.



من جانبه، أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة،
ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.












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