الفارس الخرافي يحقق المركز الأول في أحد أشواط بطولة السعودية لقفز الحواجز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة
الرياض - 8 - 12 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي علي الخرافي اليوم الجمعة المركز الأول في الشوط الثالث من اليوم الثاني لبطولة (قفز السعودية) المقامة في الرياض.
وشهدت البطولة التي انطلقت فعالياتها امس الخميس فوز الخرافي في (شوط السرعة ضد الزمن) لفئة (4 نجوم) بارتفاع حواجز 40ر1 متر بعدما سجل زمن 92ر60 ثانية متفوقا على صاحبة المركز الثاني الفارسة الاوكرانية إليسا دانيلوفا بينما حل في المركز الثالث الفارس السعودي مشاري الحربي وحققت المركز الرابع الفارسة السويدية أنتونيا هاغروسوم والمركز الخامس الفارس الكويتي عناد العناز.
وتستمر البطولة حتى يوم الاحد بمشاركة فرسان وفارسات من 17 دولة من مختلف القارات. (النهاية) ع ش / ر ج
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