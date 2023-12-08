(استطلاع رأي): ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف الرئيس بايدن من حرب الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حرب الاحتلال على قطاع غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل.
وأجرى الاستطلاع معهد (بيو) للأبحاث ومقره العاصمة (واشنطن) خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي ثلث الأمريكيين (35 في المئة) يوافقون على رد إدارة بايدن على الحرب في غزة بينما عبرت نسبة 41 في المئة عن رفضها للموقف الأمريكي أما نسبة 24 في المئة المتبقية فقد ترددوا في طبيعة الموقف الذي يتبنونه.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن عدم الرضا على طريقة بايدن ينتشر أكثر بين الفئات الشابة التي تقل أعمارهم عن 30 عاما فلم تتجاوز نسبة الموافقين من هذه الفئة على موقف بايدن 19 في المئة.
فيما خرجت مظاهرات إلى الشوارع الأمريكية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتنتقد موقف الرئيس بايدن لايزال البيت الأبيض يرفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار ويقترح بدلا من ذلك هدنات إنسانية مؤقتة لأغراض منها إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية. (النهاية)
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