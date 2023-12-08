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(استطلاع رأي): ثلث الأمريكيين فقط يدعمون موقف الرئيس بايدن من حرب الاحتلال على غزة

12/8/2023 11:32:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حرب الاحتلال على قطاع غزة حيث قدمت واشنطن الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل.
وأجرى الاستطلاع معهد (بيو) للأبحاث ومقره العاصمة (واشنطن) خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي ثلث الأمريكيين (35 في المئة) يوافقون على رد إدارة بايدن على الحرب في غزة بينما عبرت نسبة 41 في المئة عن رفضها للموقف الأمريكي أما نسبة 24 في المئة المتبقية فقد ترددوا في طبيعة الموقف الذي يتبنونه.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن عدم الرضا على طريقة بايدن ينتشر أكثر بين الفئات الشابة التي تقل أعمارهم عن 30 عاما فلم تتجاوز نسبة الموافقين من هذه الفئة على موقف بايدن 19 في المئة.
فيما خرجت مظاهرات إلى الشوارع الأمريكية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتنتقد موقف الرئيس بايدن لايزال البيت الأبيض يرفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار ويقترح بدلا من ذلك هدنات إنسانية مؤقتة لأغراض منها إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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