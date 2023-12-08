دوري (روشن) السعودي: النصر يفوز برباعية على نظيره الرياض

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- فاز فريق النصر اليوم الجمعة على نظيره الرياض ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم بنتيجة (4-1).
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة (16) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) في الرياض.
وهاجم النصر منذ بداية المباراة ليحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 31 في حين سجل مواطنه أوتافيو مونتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 48 تلاهما البرازيلي أندرسون تاليسكا بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و94 في حين سجل هدف الرياض الوحيد اللاعب أندري غراي في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في وصافة الترتيب فيما تراجع الرياض إلى المركز الرابع عشر ب16 نقطة. (النهاية)
ع ش / ر ج
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