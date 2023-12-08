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دوري (روشن) السعودي: النصر يفوز برباعية على نظيره الرياض

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- فاز فريق النصر اليوم الجمعة على نظيره الرياض ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم بنتيجة (4-1).
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة (16) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) في الرياض.
وهاجم النصر منذ بداية المباراة ليحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 31 في حين سجل مواطنه أوتافيو مونتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 48 تلاهما البرازيلي أندرسون تاليسكا بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و94 في حين سجل هدف الرياض الوحيد اللاعب أندري غراي في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في وصافة الترتيب فيما تراجع الرياض إلى المركز الرابع عشر ب16 نقطة. (النهاية)

ع ش / ر ج



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