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مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار إماراتي بشأن التصعيد في غزة

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 12 (كونا) -- فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وقدمت الإمارات المشروع الذي دعمته أكثر من 96 دولة عضو بالأمم المتحدة وجاء بعد ذلك التصويت الذي أيد فيه 13 عضوا من أعضاء المجلس ال15 المشروع فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويجدد مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما يطالب المشروع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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