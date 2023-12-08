مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار إماراتي بشأن التصعيد في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 12 (كونا) -- فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وقدمت الإمارات المشروع الذي دعمته أكثر من 96 دولة عضو بالأمم المتحدة وجاء بعد ذلك التصويت الذي أيد فيه 13 عضوا من أعضاء المجلس ال15 المشروع فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويجدد مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما يطالب المشروع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)
ع س ت / ر ج
MENAFN08122023000071011013ID1107563024
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