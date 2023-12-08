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رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بحماية جميع البعثات والمقرات الدبلوماسية

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة التزام حكومته بحماية جميع البعثات الاجنبية والمقرات الدبلوماسية الموجودة في العراق وذلك عقب الاعتداء الذي استهدف مجمع السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال السوداني خلال رئاسته اجتماعا أمنيا ضم قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية "إن الحكومة لن تتهاون في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون سمعة العراق الخارجية للخطر".
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان "أن السوداني استمع في الاجتماع الى ايجاز عن سير التحقيقات الجارية لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره والعمل على تقديمهم للجهات القضائية المختصة فضلا عن التحقيق مع القوات الأمنية التي تتولى مسؤولية المنطقة التي انطلق منها الاعتداء ومحاسبتها".
ووصف السوداني الاعتداء على أي بعثة أجنبية أو مقر دبلوماسي ب"الجريمة الارهابية" مؤكدا التزام الحكومة المستمر بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها والتصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون امن العراق للخطر ويسيئون لسمعته الخارجية.
ووجه السوداني في وقت سابق اليوم بملاحقة واعتقال مرتكبي اعتداء اطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الامريكية في بغداد وتقديمهم للعدالة في الوقت الذي أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إدانتها للهجوم.
وصباح اليوم تعرض مجمع السفارة الأمريكية الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين لهجوم بصاروخين دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص


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