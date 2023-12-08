رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بحماية جميع البعثات والمقرات الدبلوماسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة التزام حكومته بحماية جميع البعثات الاجنبية والمقرات الدبلوماسية الموجودة في العراق وذلك عقب الاعتداء الذي استهدف مجمع السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال السوداني خلال رئاسته اجتماعا أمنيا ضم قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية "إن الحكومة لن تتهاون في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون سمعة العراق الخارجية للخطر".
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان "أن السوداني استمع في الاجتماع الى ايجاز عن سير التحقيقات الجارية لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره والعمل على تقديمهم للجهات القضائية المختصة فضلا عن التحقيق مع القوات الأمنية التي تتولى مسؤولية المنطقة التي انطلق منها الاعتداء ومحاسبتها".
ووصف السوداني الاعتداء على أي بعثة أجنبية أو مقر دبلوماسي ب"الجريمة الارهابية" مؤكدا التزام الحكومة المستمر بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها والتصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون امن العراق للخطر ويسيئون لسمعته الخارجية.
ووجه السوداني في وقت سابق اليوم بملاحقة واعتقال مرتكبي اعتداء اطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الامريكية في بغداد وتقديمهم للعدالة في الوقت الذي أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إدانتها للهجوم.
وصباح اليوم تعرض مجمع السفارة الأمريكية الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين لهجوم بصاروخين دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. (النهاية)
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