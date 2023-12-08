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واشنطن تدين الهجمات الصاروخية على سفارتها في بغداد وتدعو الى اعتقال المنفذين

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة تعرض سفارتها في بغداد لهجوم صاروخي من قبل "جماعة موالية لايران" داعية الحكومة العراقية الى ملاحقة منفذي تلك الهجمات وتقديمهم للعدالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد والهجمات التي وقعت اليوم على منشآت تستضيف موظفين أمريكيين".
واضاف ميلر ان "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وموظفينا وشركائنا في المنطقة".
وحث قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة مشيرا الى ان الحكومة العراقية اكدت "مرارا وتكرارا" التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك الأفراد العسكريين الأمريكيين الموجودين هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية.
وكانت السفارة الامريكية في بغداد قد اعلنت في وقت سابق اليوم تعرضها لهجوم بصاروخين من دون ان ترد انباء عن وقوع اصابات في مجمع السفارة فيما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني القيادات الامنية لملاحقة مرتكبي الاعتداء واعتقالهم وتقديمهم للعدالة.
يذكر ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن دعا في اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء العراقي مطلع الشهر الجاري الى التزام العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف مواطنين أمريكيين على اراضيها. (النهاية)

ا م م / ر ج



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