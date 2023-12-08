واشنطن تدين الهجمات الصاروخية على سفارتها في بغداد وتدعو الى اعتقال المنفذين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة تعرض سفارتها في بغداد لهجوم صاروخي من قبل "جماعة موالية لايران" داعية الحكومة العراقية الى ملاحقة منفذي تلك الهجمات وتقديمهم للعدالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية على السفارة الأمريكية في بغداد والهجمات التي وقعت اليوم على منشآت تستضيف موظفين أمريكيين".
واضاف ميلر ان "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وموظفينا وشركائنا في المنطقة".
وحث قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة مشيرا الى ان الحكومة العراقية اكدت "مرارا وتكرارا" التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك الأفراد العسكريين الأمريكيين الموجودين هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية.
وكانت السفارة الامريكية في بغداد قد اعلنت في وقت سابق اليوم تعرضها لهجوم بصاروخين من دون ان ترد انباء عن وقوع اصابات في مجمع السفارة فيما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني القيادات الامنية لملاحقة مرتكبي الاعتداء واعتقالهم وتقديمهم للعدالة.
يذكر ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن دعا في اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء العراقي مطلع الشهر الجاري الى التزام العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف مواطنين أمريكيين على اراضيها. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN08122023000071011013ID1107563022
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