الدوري الايطالي: يوفنتوس يخطف الصدارة مؤقتا بالفوز على نابولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 8 - 12 (كونا) -- خطف فريق (يوفنتوس) صدارة الدوري الايطالي في كرة القدم مؤقتا بالفوز المهم على (نابولي) بهدف وحيد اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر المبكرة.
وفي مباراة الأسبوع الكبرى على ملعب استاد (أليانز) تغلب صاحب الأرض (البيانكوينري) على ضيفه نابولي في الشوط الثاني عندما وجد فريدريكو غاتي طريق المرمى مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يصعد يوفنتوس الى المركز الأول برصيد 36 نقطة ليتجاوز مؤقتا انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 35 نقطة في انتظار لقائه مع أودينيزي في أخر مباريات يوم غد السبت. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN08122023000071011013ID1107563021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.