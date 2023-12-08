Saturday, 09 December 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الايطالي: يوفنتوس يخطف الصدارة مؤقتا بالفوز على نابولي

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 8 - 12 (كونا) -- خطف فريق (يوفنتوس) صدارة الدوري الايطالي في كرة القدم مؤقتا بالفوز المهم على (نابولي) بهدف وحيد اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر المبكرة.
وفي مباراة الأسبوع الكبرى على ملعب استاد (أليانز) تغلب صاحب الأرض (البيانكوينري) على ضيفه نابولي في الشوط الثاني عندما وجد فريدريكو غاتي طريق المرمى مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يصعد يوفنتوس الى المركز الأول برصيد 36 نقطة ليتجاوز مؤقتا انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 35 نقطة في انتظار لقائه مع أودينيزي في أخر مباريات يوم غد السبت. (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN08122023000071011013ID1107563021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث