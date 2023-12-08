الرئيس الإندونيسي يشتبه في وقوف شبكات الاتجار بالبشر خلف زيادة أعداد لاجئي الروهينغيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 12 (كونا) -- أعرب الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة عن اعتقاده أن شبكات الاتجار بالبشر تقف خلف الزيادة الأخيرة في أعداد لاجئي مسلمي الروهينغيا الذي وصلوا إلى أراضي بلاده.
وقال ويدودو في مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إن سلطات بلاده ستتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك المتاجرين واعدا بالعمل مع المنظمات الدولية للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف أن إندونيسيا ستقدم أيضا مساعدات إنسانية مؤقتة للروهينغيا لكنها ستواصل إعطاء الأولوية للسكان المحليين.
وقد وصل أكثر من 1200 شخص من الروهينغيا وهم أقلية مضطهدة في ميانمار إلى سواحل إندونيسيا منذ نوفمبر الماضي وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما أثار القلق بين المجتمعات المحلية بشأن حجم الهجرة الجماعية هذا العام.
ولسنوات عديدة ينطلق العديد من الروهينغيا في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب خشبية متهالكة على أمل الوصول إلى تايلاند وبنغلاديش المجاورتين أو إلى مناطق أبعد مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وكانت إندونيسيا منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للروهينغيا لكن العدد الكبير من اللاجئين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة أدى الى ارتفاع في المشاعر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الرفض من الناس لاسيما في منطقة (آتشيه) الساحلية.
وإندونيسيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين لعام 1951 لكن لديها تاريخا في استقبال اللاجئين عند وصولهم ما نال إشادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (النهاية)
ع ا ب / ر ج
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