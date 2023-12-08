Saturday, 09 December 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الإندونيسي يشتبه في وقوف شبكات الاتجار بالبشر خلف زيادة أعداد لاجئي الروهينغيا

12/8/2023 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 12 (كونا) -- أعرب الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة عن اعتقاده أن شبكات الاتجار بالبشر تقف خلف الزيادة الأخيرة في أعداد لاجئي مسلمي الروهينغيا الذي وصلوا إلى أراضي بلاده.
وقال ويدودو في مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إن سلطات بلاده ستتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك المتاجرين واعدا بالعمل مع المنظمات الدولية للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف أن إندونيسيا ستقدم أيضا مساعدات إنسانية مؤقتة للروهينغيا لكنها ستواصل إعطاء الأولوية للسكان المحليين.
وقد وصل أكثر من 1200 شخص من الروهينغيا وهم أقلية مضطهدة في ميانمار إلى سواحل إندونيسيا منذ نوفمبر الماضي وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما أثار القلق بين المجتمعات المحلية بشأن حجم الهجرة الجماعية هذا العام.
ولسنوات عديدة ينطلق العديد من الروهينغيا في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب خشبية متهالكة على أمل الوصول إلى تايلاند وبنغلاديش المجاورتين أو إلى مناطق أبعد مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وكانت إندونيسيا منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للروهينغيا لكن العدد الكبير من اللاجئين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة أدى الى ارتفاع في المشاعر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الرفض من الناس لاسيما في منطقة (آتشيه) الساحلية.
وإندونيسيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين لعام 1951 لكن لديها تاريخا في استقبال اللاجئين عند وصولهم ما نال إشادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (النهاية)

ع ا ب / ر ج



MENAFN08122023000071011013ID1107563020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث