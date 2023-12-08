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(التعاون الاسلامي) تدين جريمة الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الفارعة

12/8/2023 11:32:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 12 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الجمعة بأشد العبارات الجريمة المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفارعة) قرب مدينة طوباس بالضفة الغربية والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وجرح آخرين.
واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك امتداد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف.
وحملت المنظمة قوة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية استمرار هذه الجرائم داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم.
يذكر أن ستة شبان فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بالرصاص غندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة في وقت أصيب شاب آخر باقتحام مخيم الفوار بجنوب الخليل. (النهاية)

ف ن / ر ج



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