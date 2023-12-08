(التعاون الاسلامي) تدين جريمة الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 12 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الجمعة بأشد العبارات الجريمة المروعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفارعة) قرب مدينة طوباس بالضفة الغربية والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وجرح آخرين.
واعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك امتداد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف.
وحملت المنظمة قوة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية استمرار هذه الجرائم داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم.
يذكر أن ستة شبان فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بالرصاص غندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة في وقت أصيب شاب آخر باقتحام مخيم الفوار بجنوب الخليل. (النهاية)
ف ن / ر ج
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