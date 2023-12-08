موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في حين أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس ال15 وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
أربيل - السطات الصحية بمحافظة أربيل تعلن مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر حريق اندلع بمبنى سكني لطلاب جامعة (سوران).
موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن قراره بترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
مدريد - تعيين وزيرة الاقتصاد الاسبانية ناديا كالبينيو رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي لتكون بذلك أول امرأة تترأس البنك.
أربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق تعلن سقوط طائرة مسيرة "مفخخة" على مبنى يعود لمدنيين في محافظة (أربيل) دون حدوث إصابات. (النهاية) ر ج
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