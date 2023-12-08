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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/8/2023 11:32:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع القرار المقدم من دولة الإمارات بشأن التصعيد في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في حين أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس ال15 وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

أربيل - السطات الصحية بمحافظة أربيل تعلن مصرع ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر حريق اندلع بمبنى سكني لطلاب جامعة (سوران).

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن قراره بترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

مدريد - تعيين وزيرة الاقتصاد الاسبانية ناديا كالبينيو رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي لتكون بذلك أول امرأة تترأس البنك.

أربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق تعلن سقوط طائرة مسيرة "مفخخة" على مبنى يعود لمدنيين في محافظة (أربيل) دون حدوث إصابات. (النهاية) ر ج

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