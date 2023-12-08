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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

12/8/2023 11:32:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 222 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 130 نقطة ليغلق على 36247 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 63 نقطة ليصل إلى 14403 نقاط، أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليصل إلى 4604 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 11 نقطة ليصل إلى 1880 نقطة.
--(بترا)
م د/ف ج
09/12/2023 07:03:04

MENAFN08122023000117011021ID1107563017

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