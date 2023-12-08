الوزارية المشتركة تعقد جلسة نقاش في مركز ويلسون سنتر الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الأول(بترا)- عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن، جلسة نقاش في مركز ويلسون سنتر الدولي حول التطورات في قطاع غزة.

وشارك في الجلسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، مطالبتهم للمجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، القيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررة يتعدى على القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني كافة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن المساعدات التي جرى إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، على أهمية وقف التصعيد العسكري، والتركيز على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، مطالباً بالتحرك بشكل عاجل ووضع وقف إطلاق النار أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة والحرجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن قطر ستواصل التنسيق مع الشركاء كافة للمزيد من عمليات تبادل الأسرى.

بدوره، قال الصفدي إن الحرب في غزة لن تجلب الأمن لإسرائيل بل السلام العادل والشامل، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية فقط ممكن أن يحقق ذلك.

وأشار إلى أن على الولايات المتحدة أن تقود خطوة كبيرة من شأنها حل هذا الصراع، وتكون خطة ذات نهاية واضحة مع آليات وجداول زمنية محددة للوصول إلى حل الدولتين، وعلى الجميع العمل للتأكد من نجاح هذا الجهود، لأنها الطريقة الوحيدة التي ستحقق الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وتوفر بيئة السلام التي تحتاجها المنطقة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن معبر رفح لم يغلق أبداً، ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين، مشدداً على أهمية التحرك العاجل والفوري لتقديم المساعدات الإغاثية لإنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

09/12/2023 06:55:49

