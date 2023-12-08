الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 9 كانون الأول، (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

09/12/2023 06:49:55

