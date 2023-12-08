الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق
التاريخ
12/8/2023 11:32:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 9 كانون الأول، (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
09/12/2023 06:49:55
MENAFN08122023000117011021ID1107563014
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