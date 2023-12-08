انخفاض ملموس اليوم وسط أجواء باردة في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الأول (بترا)-يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر وتدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة.

يطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات من المطر على أماكن متفرقة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 17 - 8 وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 21 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

09/12/2023 06:48:25

