عاصى الحلانى يحيى حفل الكريسماس 25 ديسمبر فى سوريا

(MENAFN
- Youm7) يحيى النجم عاصى الحلانى
حفلاً غنائياً بمناسبة الكريسماس فى سوريا، يوم 25 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول بمناسبة الكريسماس ورأس السنة الجديدة.
واحتفل النجم اللبناني عاصى الحلانى مؤخراً بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبي خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.
يذكر أن آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.
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