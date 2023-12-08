عاصى الحلانى يحيى حفل الكريسماس 25 ديسمبر فى سوريا

MENAFN - Youm7) يحيى النجم عاصى الحلانىحفلاً غنائياً بمناسبة الكريسماس فى سوريا، يوم 25 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول بمناسبة الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

واحتفل النجم اللبناني عاصى الحلانى مؤخراً بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبي خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكر أن آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.