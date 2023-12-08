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اليوم.. الذكرى الـ 27 لوفاة الفنان الكبير كرم مطاوع

12/8/2023 11:31:56 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم السبت الذكرى الـ 27 لوفاة الفنان الكبير كرم مطاوع والد النجمة حنان مطاوع،
حيث إنه من مواليد 7 ديسمبر 1933، ورحل عن عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996.

يعد كرم مطاوع واحدا من أهم فناني جيله، سواء من خلال مشاركته في المسرح ، أو السينما والدراما من خلال مشاهده المتقنة والمؤثرة، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق، حصل على بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.

كانت أول أعماله المسرحية "الفرافير" عام 1964، ثم بعدها شارك في مسرحية "ياسين وبهية"، للكاتب الكبير نجيب سرور، وفي عام 1965 قدم مسرحية "الفتى مهران" من تمثيله وإخراجه.

وكان من أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني فيلم "سيد درويش" عام 1966، وشاركته البطولة وقتها الفنانة هند رستم، ثم قدم فيلم "إضراب الشحاتين"، وشاركتها وقتها العمل الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، وهو من إخراج حسن الإمام.

ومن الأفلام التي شارك بها: "أنا والعذاب وهواك، ياسين وبهية، لا تطفئ الشمس، المنسى، وهو أخر أعماله الفنية عام 1993 مع الزعيم عادل إمام"، كما شارك في عدد من المسلسلات منها: "الحرملك، أرابيسك، أم البنات، الحفار، الأنصار، وغيرها من الأعمال.

وبعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما، عام 1996، بعد معاناته من سرطان الكبد.







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