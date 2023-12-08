اليوم.. الذكرى الـ 27 لوفاة الفنان الكبير كرم مطاوع

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم السبت الذكرى الـ 27 لوفاة الفنان الكبير كرم مطاوع والد النجمة حنان مطاوع،
حيث إنه من مواليد 7 ديسمبر 1933، ورحل عن عالمنا في 9 ديسمبر عام 1996.
يعد كرم مطاوع واحدا من أهم فناني جيله، سواء من خلال مشاركته في المسرح ، أو السينما والدراما من خلال مشاهده المتقنة والمؤثرة، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق، حصل على بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.
كانت أول أعماله المسرحية "الفرافير" عام 1964، ثم بعدها شارك في مسرحية "ياسين وبهية"، للكاتب الكبير نجيب سرور، وفي عام 1965 قدم مسرحية "الفتى مهران" من تمثيله وإخراجه.
وكان من أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني فيلم "سيد درويش" عام 1966، وشاركته البطولة وقتها الفنانة هند رستم، ثم قدم فيلم "إضراب الشحاتين"، وشاركتها وقتها العمل الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، وهو من إخراج حسن الإمام.
ومن الأفلام التي شارك بها: "أنا والعذاب وهواك، ياسين وبهية، لا تطفئ الشمس، المنسى، وهو أخر أعماله الفنية عام 1993 مع الزعيم عادل إمام"، كما شارك في عدد من المسلسلات منها: "الحرملك، أرابيسك، أم البنات، الحفار، الأنصار، وغيرها من الأعمال.
وبعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما، عام 1996، بعد معاناته من سرطان الكبد.
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