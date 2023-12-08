مسرحية الحفيد تختتم آخر عروض الموسم الرابع 14 و15 ديسمبر

(MENAFN
- Youm7) يختتم أبطال مسرحية "الحفيد " عرض آخر ليالى الموسم الرابع، يومى الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 ديسمبر الجارى، على المسرح القومى بالعتبة.
مسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوى، ويقدم العرض يوميا ماعدا الأربعاء فى تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.
والعرض المسرحى بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،
يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة .
ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير الذى يتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.
وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولى التى تقدم فيها فى شكل عرض مسرحي.
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