مسرحية الحفيد تختتم آخر عروض الموسم الرابع 14 و15 ديسمبر

MENAFN - Youm7) يختتم أبطال مسرحية "الحفيد " عرض آخر ليالى الموسم الرابع، يومى الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 ديسمبر الجارى، على المسرح القومى بالعتبة.

مسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوى، ويقدم العرض يوميا ماعدا الأربعاء فى تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

والعرض المسرحى بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،

يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة .

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير الذى يتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولى التى تقدم فيها فى شكل عرض مسرحي.