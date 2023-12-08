رامى صبرى ونانسى عجرم يجتمعان فى حفل فى الإمارات الليلة

MENAFN - Youm7) يحيى كل من النجم رامى صبرى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلاً غنائياً فى دبى، اليوم السبت، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وطرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أغانيها التى تحمل اسم "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

جدير بالذكر أن رامى صبرى طرح خلال الفترة الأخيرة أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كعبك عالى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.