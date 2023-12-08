رامى صبرى ونانسى عجرم يجتمعان فى حفل فى الإمارات الليلة

(MENAFN
- Youm7) يحيى كل من النجم رامى صبرى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلاً غنائياً فى دبى، اليوم السبت، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.
وطرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أغانيها التى تحمل اسم "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.
جدير بالذكر أن رامى صبرى طرح خلال الفترة الأخيرة أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كعبك عالى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.
كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.
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