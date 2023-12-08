يعزز ثقتك بنفسك ويخلصك من التوتر.. فوائد لا تعرفها عن العزف على الجيتار

MENAFN - Youm7) يفضل البعض العزف على آلة الجيتار خلال أوقات الفراغ، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن العزف على هذه الآلة مفيد للغاية، حيث يؤثر بشكل إيجابى على العازف، وهذه الفوائد نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "namhpac".





فوائد العزف على الجيتارتقليل مستويات التوتر

العزف على الجيتار يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر ، حيث يحول تركيز العازف من ضغوطات الحياة إلى التركيز على الأوتار والألحان، مما يساعد على تخفيف التوتر والشعور بالاسترخاء.

جيتار





تحسين الحالة المزاجية

العزف على الجيتار يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يساعد العزف على الأوتار في إفراز الدماغ هرمون الإندورفين، والذى يحسن المزاج الطبيعي للجسم.

فوائد العزف على الجيتار الإبداع والإبتكار

يساعد العزف على الجيتار بالتعبير عن الذات، والتحفيز على الإبداع وتحويل الأفكار لألحان مميزة، وقد يكتشف الشخص ذاته بأن بداخله ملحن مبدع.







تعزيز الثقة بالنفس

إتقان العزف على الجيتار ، يزيد من ثقة الشخص بنفسه، وإحترامه لذاته، خاصة عندما يعزف بإتقان أمام بعض الأشخاص ويتلقى منهم تشجيع على أدائه.

تقوية التواصل الإجتماعى

العزف على الجيتار يعزز الروابط الاجتماعية، فقد ينضم العازف لفرقة موسيقية أو يجمع بعض الأشخاص ليعزف أمامهم وبالتالي يتعرف على العديد من الأشخاص مما يكون عدد من الأصدقاء ويقوى علاقته بالآخرين سواء أقاربه أو جيرانه من الذين يستمعون له ويستمتعون بألحانه الفنية المميزة.















