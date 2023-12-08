يعزز ثقتك بنفسك ويخلصك من التوتر.. فوائد لا تعرفها عن العزف على الجيتار

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض العزف على آلة الجيتار خلال أوقات الفراغ، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن العزف على هذه الآلة مفيد للغاية، حيث يؤثر بشكل إيجابى على العازف، وهذه الفوائد نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "namhpac".
فوائد العزف على الجيتار
تقليل مستويات التوتر
العزف على الجيتار يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر ، حيث يحول تركيز العازف من ضغوطات الحياة إلى التركيز على الأوتار والألحان، مما يساعد على تخفيف التوتر والشعور بالاسترخاء.
جيتار
تحسين الحالة المزاجية
العزف على الجيتار يساعد على تحسين الحالة المزاجية، حيث يساعد العزف على الأوتار في إفراز الدماغ هرمون الإندورفين، والذى يحسن المزاج الطبيعي للجسم.
فوائد العزف على الجيتار الإبداع والإبتكار
يساعد العزف على الجيتار بالتعبير عن الذات، والتحفيز على الإبداع وتحويل الأفكار لألحان مميزة، وقد يكتشف الشخص ذاته بأن بداخله ملحن مبدع.
تعزيز الثقة بالنفس
إتقان العزف على الجيتار ، يزيد من ثقة الشخص بنفسه، وإحترامه لذاته، خاصة عندما يعزف بإتقان أمام بعض الأشخاص ويتلقى منهم تشجيع على أدائه.
تقوية التواصل الإجتماعى
العزف على الجيتار يعزز الروابط الاجتماعية، فقد ينضم العازف لفرقة موسيقية أو يجمع بعض الأشخاص ليعزف أمامهم وبالتالي يتعرف على العديد من الأشخاص مما يكون عدد من الأصدقاء ويقوى علاقته بالآخرين سواء أقاربه أو جيرانه من الذين يستمعون له ويستمتعون بألحانه الفنية المميزة.
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