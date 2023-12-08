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خطوات سهلة للحصول على شعر طويل وغزير.. اعرفى أهمية التغذية والتمشيط

12/8/2023 11:31:52 PM
(MENAFN- Youm7) عدم إطالة الشعر قد تبدو من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفتيات، ويمكن أن نجد بعضهن يتجهن لتجربة بعض الوصفات دون فائدة، ووفقًا لما جاء في موقع
stylecraze
نستعرض فى التقرير، أبرز النصائح التي تساعد على إطالة الشعر بدون تكلفة مادية أو نتيجة عكسية للشعر تتسبب في عجزه.


طرق تطويل الشعر


نصائح تساعد على إطالة الشعر: قصي شعرك:

قد يبدو الأمر بديهي، لكن قص الشعر بشكل منظم ومرتب هو ما يحتاجه شعرك على فترات من الزمن، حتى ينمو بشكل صحي، كما يساعد على التخلص من أطرافه المتقصفة، حيث إن التقصف يمكن أن ينتقل إلى أعلى الشعرة، مما يؤدي إلى اتلاف خصلات شعرك وتقليل حجمه.


تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

تبدأ صحة الشعر الجيدة من الداخل لذا قومي بتقوية شعرك بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك الزيتية والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج.

استخدمي شامبو وبلسم مقوي:

يعتبر غسل الشعر من أقوي الخطوات التي تلعب دورًا كبيرًا في سرعة نمو الشعر بشكل كبير جدًا لذا احرصي على أن استخدام شامبو وبلسم قوي لتقوية الخصلات، أيضًا احرصى على تدليك شعرك بلطف لتحفيز فروة رأسك وبصيلات الشعر، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر لإغلاق المسام وتجنب جفاف شعرك.

مشطي شعرك ليلاً:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تمشيط الشعرإلى إضعاف الشعر، لكن تصفيف الشعر قبل النوم يساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالى زيادة نمو الشعر.


تطويل الشعر









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