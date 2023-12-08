خطوات سهلة للحصول على شعر طويل وغزير.. اعرفى أهمية التغذية والتمشيط

(MENAFN
- Youm7) عدم إطالة الشعر قد تبدو من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفتيات، ويمكن أن نجد بعضهن يتجهن لتجربة بعض الوصفات دون فائدة، ووفقًا لما جاء في موقع
stylecraze
نستعرض فى التقرير، أبرز النصائح التي تساعد على إطالة الشعر بدون تكلفة مادية أو نتيجة عكسية للشعر تتسبب في عجزه.
طرق تطويل الشعر
نصائح تساعد على إطالة الشعر: قصي شعرك:
قد يبدو الأمر بديهي، لكن قص الشعر بشكل منظم ومرتب هو ما يحتاجه شعرك على فترات من الزمن، حتى ينمو بشكل صحي، كما يساعد على التخلص من أطرافه المتقصفة، حيث إن التقصف يمكن أن ينتقل إلى أعلى الشعرة، مما يؤدي إلى اتلاف خصلات شعرك وتقليل حجمه.
تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:
تبدأ صحة الشعر الجيدة من الداخل لذا قومي بتقوية شعرك بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك الزيتية والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج.
استخدمي شامبو وبلسم مقوي:
يعتبر غسل الشعر من أقوي الخطوات التي تلعب دورًا كبيرًا في سرعة نمو الشعر بشكل كبير جدًا لذا احرصي على أن استخدام شامبو وبلسم قوي لتقوية الخصلات، أيضًا احرصى على تدليك شعرك بلطف لتحفيز فروة رأسك وبصيلات الشعر، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر لإغلاق المسام وتجنب جفاف شعرك.
مشطي شعرك ليلاً:
يمكن أن يؤدي الإفراط في تمشيط الشعرإلى إضعاف الشعر، لكن تصفيف الشعر قبل النوم يساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالى زيادة نمو الشعر.
تطويل الشعر
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