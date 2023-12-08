لو بشرتك دهنية.. أفضل روتين يساعدك فى الحصول على بشرة نضرة فى الشتاء

(MENAFN
- Youm7) البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المعرضة لحب الشباب
خاصة خلال فصل الشتاء، لذا نستعرض فى
السطورالتالية، أفضل النصائح للعناية بالبشرة الدهنية من خلال اتباع الروتين الليلي وفقًا لما جاء
في موقعrealsimple
تنظيف البشرة
روتين الليلى للبشرة الدهنية في الشتاء : غسول:
الغسول هو من أوائل المراحل التي لا غني عنها في روتين الليلى الخاص بالبشرة الدهنية، لذا يفضل اختيار الغسول يتوافق مع طبيعية بشرتك، ويفضل أن تكون مكوناته تحمل مواد قابضة للمسام.
تونر:
يعتبر التونر من الخطوات التي تساعد على غلق المسام بطريقة سريعة وتعطي البشرة نضارة وتعمل على تقليل نسبة إفراز الدهون .
منتجات علاج حب الشباب:
قومي بوضع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بمحاربة حب الشباب إن وجدت، مع مراعاة وضع المنتج على المناطق المصابة بالحبوب فقط.
وضع السيرم:
في حالة إذا كان لديك سيرم تفتيح أو عناية خاصة بالبشرة يفضل وضعه والإنتظار لحين أن تتشربه البشرة.
ترطيب:
ضعي الترطيب المناسب لطبيعية بشرتك كي تحصلين على بشرة رطبة ناعمة خالية من الجلد الميت، فالمرطب يلعب دورًا هامًا في العناية بالبشرة وتقليل الإفرازات الدهنية بشكل كبير جدًا .
بشرة دهنية
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