لو بشرتك دهنية.. أفضل روتين يساعدك فى الحصول على بشرة نضرة فى الشتاء

MENAFN - Youm7) البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة المعرضة لحب الشبابخاصة خلال فصل الشتاء، لذا نستعرض فىالسطورالتالية، أفضل النصائح للعناية بالبشرة الدهنية من خلال اتباع الروتين الليلي وفقًا لما جاءفي موقعrealsimple

تنظيف البشرةروتين الليلى للبشرة الدهنية في الشتاء : غسول:



الغسول هو من أوائل المراحل التي لا غني عنها في روتين الليلى الخاص بالبشرة الدهنية، لذا يفضل اختيار الغسول يتوافق مع طبيعية بشرتك، ويفضل أن تكون مكوناته تحمل مواد قابضة للمسام.

تونر:



يعتبر التونر من الخطوات التي تساعد على غلق المسام بطريقة سريعة وتعطي البشرة نضارة وتعمل على تقليل نسبة إفراز الدهون .





منتجات علاج حب الشباب:



قومي بوضع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بمحاربة حب الشباب إن وجدت، مع مراعاة وضع المنتج على المناطق المصابة بالحبوب فقط.





وضع السيرم:



في حالة إذا كان لديك سيرم تفتيح أو عناية خاصة بالبشرة يفضل وضعه والإنتظار لحين أن تتشربه البشرة.





ترطيب:



ضعي الترطيب المناسب لطبيعية بشرتك كي تحصلين على بشرة رطبة ناعمة خالية من الجلد الميت، فالمرطب يلعب دورًا هامًا في العناية بالبشرة وتقليل الإفرازات الدهنية بشكل كبير جدًا .

بشرة دهنية



