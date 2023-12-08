وصفات لتقشير وترطيب الكعبين والركبتين فى الشتاء.. للتخلص من جفاف البشرة

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- Youm7) في فصل الشتاء تصبح البشرة أكثر جفافًا ولا سيما الكوعين و الكعبين والركبتين، ما يتسبب فى شعور المرأة بالإحراج، لذا يجب العناية بها وعدم الاكتفاء
ب العناية بالو جه ، ووفقًا لما جاء في موقع
byrdie
نستعرض خلال السطورالتالية أفضل المقشرات المنزلية التي تساعد في التخلص من الجلد الميت وترطيب الكوعين والكعبين والركبتين.
مقشرات مقشرات منزلية للكوعين و
الكعبين والركبتين: مقشر السكر البني والعسل: المكونات:
ملعقة كبيرة من السكر.
ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة تحضير مقشر السكر البني والعسل:
يعتبرالسكر البني من المقشرات غير المكلفة التي يمكن تحضيرها، لذا ضعي السكر مع العسل واخلطيهم بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة، ثم قومي بإضافة الخليط على الركبتين والكوعين والكعبين بعد مسح المنطقة بالماء الدافئ للحصول على أفضل نتيجة، قومي بفرك المناطق في حركات دائرية ثم اشطفيها بالماء البارد وضعى المرطب المفضل لديك.
مقشر العسل والشوفان: المكونات:
ملعقة كبيرة عسل.
ملعقة كبيرة شوفان.
ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل مقشر العسل والشوفان في المنزل:
قومي بخلط جميع المكونات عدا ماء الورد، لذا ضعي الخليط على الكوعين و
الكعبين والركبتين،
لمدة 20 قيقة ثم اشطفي المناطق وقومي باستخدام قطعة مليئة بماء الورد وامسحي أماكن الخليط.
مقشر زيت اللوز والقهوة :
ملعقة كبيرة من القهوة.
نصف ملعقة من زيت اللوز.
قومي بخلط المكونات بطريقة جيدة حتي تحصلين على عجينة يمكن استخدامها ووضعها على الكوعين و
الكعبين والركبتين،
لمدة 20 دقيقة حتي تحصلين على نتيجة جيدة، قومي بشطف المناطق بالماء البارد.
شوفان
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