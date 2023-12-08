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مصر لصناعة الكيماويات: إنشاء وحدة مبخرات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع

12/8/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات ، إنه جاري إنشاء وحدة مبخرات جديدة بقدرة استيعابية أكبر من المتاحة حاليًا وذلك بهدف زيادة نسبة استغلال الطاقة المتاحة لمصنع الشركة، والتي تأثرت بالعديد من العوامل منها ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق، وانخفاض كفاءة التشغيل نتيجة للتقادم الزمني للوحدات الإنتاجية.



جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الفترة المنتهية من 31 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023، والذي أوصى بزيادة نسبة استغلال الطاقة المتاحة بعدما رصد انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة إلى 69.72% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 5.582 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة.



أضافت الشركة، أنه تم مراعاة الانخفاض في قيمة المخزون الراكد في ضوء نتيجة عرضه في مزادات الشركة المتتالية خلال الأعوام السابقة، ويتم حاليًا مراجعة البدائل المتاحة لاستخدامه أو التصرف الاقتصادي الأمثل فيه، والذي يحقق مصلحة الشركة.



يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المخزون السلعي في 30 سبتمبر عام 2023 يتضمن رواكد بلغت 6.163 مليون جنيه (وفقًا لحصر الشركة)، وتم مراعاة الانخفاض في قيمتها بالكامل.



وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه جاري دراسة موقف المباني والآلات غير المستغلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل منها، وجاري تحديد قيمة الأصول الأخرى غير المستغلة بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة، واتخاذ ما يلزم نحوها بما يحقق الاستغلال الأمثل منها.



جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن الأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2023 مباني وآلات غير مستغلة (طبقًا لتقرير اللجنة الرئيسية للجرد السنوي بالشركة بتاريخ 6 أغسطس عام 2023) بلغ ما أمكن حصره نحو 3.55 مليون جنيه، ونحو 8.408 مليون جنيه، على التوالي، فضلًا عن وجود مباني وآلات أخرى غير مستغلة لم يواف الجهاز بقيمتها من الشركة لإدراجها بقيم إجمالية بسجلات الأصول.












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