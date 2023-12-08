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قرار حكومى بحظر فتح الجهات الإدارية حسابات خارج البنك المركزي

12/8/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) حظرت وزارة المالية ، الجهات الإدارية من فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزارة، وألزمت الجهات التي لديها حسابات قبل العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد، وذلك بإغلاق تلك الحسابات وتحويل أرصدتها إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي.



ذكرت وزارة المالية، في كتاب دوري رقم 113 لسنة 2023، أنه في حال عدم التزام الجهات الإدارية بالقرار السابق، سيتم إغلاق حسابات هذه الجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي.



أضافت وزارة المالية، أن البنك المركزي سيتولى موافاتها بكافة بيانات الحسابات المفتوحة بأسماء الجهات الإدارية أو الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي يتضمن (أرقام الحسابات+ أرصدتها+ اسم البنك والفرع المفتوح به الحساب) مع إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم فتح أية حسابات لتلك الجهات مستقبلًا خارج البنك المركزي المصري حتى وإن كانت قوانينها تسمح بذلك إلا بموافقة وزارة المالية على ذلك.



وذكر الكتاب الدوري، أنه يستثنى من الضوابط السابقة حسابات الجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي بترخيص من وزارة المالية بعد العمل بأحكام قانون المالية العامة الموحد أو بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تشترط ذلك.



وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 21.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2022، بنسبة 0.18% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.10% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 3.85% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 3 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 2.05% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.












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