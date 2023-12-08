أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت.. البلطى 65 إلى 70 جنيها

(MENAFN
- Youm7) ننشر أسعار السمك في مصر، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وسجل سعر كيلو البلطي 65 و71 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 60 و 66 جنيها، والبلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها، وفيلية بطلي من 40 إلى 200 جنيها في سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15جنيهًا، عن سوق الجملة.
وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها، والمكرونة من 57 إلى 67 جنيها للكيلو في الجملة، وسمك موسي 120 إلى 250 جنيه، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلى 320 جنيها، وكابوريا من 40 إلى 230 جنيها، والمورجان من 55 إلى 60 جنيها.
وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلى 495 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 310 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيها، وجمبري 3 من 105 إلى 195 جنيها.
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