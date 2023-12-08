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أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت.. البلطى 65 إلى 70 جنيها

12/8/2023 11:31:49 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار السمك في مصر، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وسجل سعر كيلو البلطي 65 و71 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 60 و 66 جنيها، والبلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها، وفيلية بطلي من 40 إلى 200 جنيها في سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15جنيهًا، عن سوق الجملة.







وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها، والمكرونة من 57 إلى 67 جنيها للكيلو في الجملة، وسمك موسي 120 إلى 250 جنيه، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلى 320 جنيها، وكابوريا من 40 إلى 230 جنيها، والمورجان من 55 إلى 60 جنيها.





وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلى 495 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 310 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيها، وجمبري 3 من 105 إلى 195 جنيها.












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