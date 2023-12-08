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انطلاق مؤتمر شعبة الفصحى لليوم الواحد فى اتحاد كتاب مصر

12/8/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم شعبة الفصحى
باتحاد كتاب مصر
مؤتمرها لليوم الواحد، تحت شعار "شعر الفصحى وثقافة المقاومة" دورة الدكتور كمال نشأت، وذلك اليوم السبت 9 ديسمبر الحالى، بمقر الاتحاد شارع حسن صبرى بالزمالك.


جدول فعاليات المؤتمر

من الساعة الواحدة حتى الثانية ظهرًا، ويتم افتتاح المؤتمر بكلمة
الأمين العام للمؤتمر الشاعر عاطف الجندى، ثم كلمة
رئيس المؤتمر صلاح اللقانى، ليختتم لافتتاح بكلمة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر.

ومن الساعة الثانية حتى الثالثة عصرًا تبدأ الجلسة البحثية الأولى ويديرها الشاعر عصام بدر، ثم تقدم ندوة "الشعر المقاوم فى عالمنا العربى" يحاضرها الدكتور محمد عليوة، ثم" فلسطين فى عيون الشعراء" ويحاضر فيها الدكتور بسيم عبد العظيم، وتليها
"فلسطين فى الأدب الأجنبى" يحاضر فيها الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ.

ومن الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا تبدأ الجلسة البحثية الثانية "شهادات، ويديرها الشاعر محمود جمعة، ويتخللها شهادات لعدد من الشعراء وهم "محمد الوكيل و جمال ربيع وولبد العشرى".

ومن الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف مساء تعقد أمسية شعرية مفتوحة يديرها الشاعران فوزية شاهين وأحمد المغربى.







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