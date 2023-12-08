الذكاء الاصطناعى ثورة فى مجال البحث الأكاديمى محاضرة فى بيت المعمار

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت المعمار المصرى
حلقة جديدة من سلسلة حلقات "الذكاء الاصطناعى" بعنوان: "الذكاء الاصطناعى.. حافز للبحث الأكاديمى"،
وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.
وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد حسنى رضوان، كما
يشارك الدكتور نبيل محارب، الأستاذ المشارك بقسم العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير السابق لكلية التصميم والبيئة العمرانية فى فرع جامعة بيروت العربية بطرابلس فى لبنان.
تدور الندوة عن أحدث الذكاء الاصطناعى (AI) ثورة فى مجال البحث الأكاديمى، لا سيما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والباحثين، فمن خلال أتمته للمهام الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعى للباحثين التركيز على التفكير الإبداعى وتوليد الأفكار، بما يمكّن من التفاعل العميق مع موضوعات البحث، مما يعزز نهجًا أكثر ابتكارًا وكفاءة، بخلاف كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تطوير منهجيات البحث، معززًا كلًا من الإنتاجية والاستكشاف الفكري.
وجاءت فكرة إنشاء بيت المعمار المصرى فى إطار أن العمارة هى فن البناء القائم على الإبداع والفكر لإيجاد الحيز المناسب لممارسة أنشطة ووظائف الحياة، والعمارة أشمل ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، وهي نموذج لإعمال العقل فى التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أنها فعل قصدى إرادى للتنسيق والموازنة والتدبير بين كل ما سبق وبين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل صياغة وحسب الإمكانات المتاحة، وظروف العصر.
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