الذكاء الاصطناعى ثورة فى مجال البحث الأكاديمى محاضرة فى بيت المعمار

MENAFN - Youm7) ينظم بيت المعمار المصرىحلقة جديدة من سلسلة حلقات "الذكاء الاصطناعى" بعنوان: "الذكاء الاصطناعى.. حافز للبحث الأكاديمى"،وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد حسنى رضوان، كما

يشارك الدكتور نبيل محارب، الأستاذ المشارك بقسم العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير السابق لكلية التصميم والبيئة العمرانية فى فرع جامعة بيروت العربية بطرابلس فى لبنان.

تدور الندوة عن أحدث الذكاء الاصطناعى (AI) ثورة فى مجال البحث الأكاديمى، لا سيما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والباحثين، فمن خلال أتمته للمهام الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعى للباحثين التركيز على التفكير الإبداعى وتوليد الأفكار، بما يمكّن من التفاعل العميق مع موضوعات البحث، مما يعزز نهجًا أكثر ابتكارًا وكفاءة، بخلاف كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تطوير منهجيات البحث، معززًا كلًا من الإنتاجية والاستكشاف الفكري.

وجاءت فكرة إنشاء بيت المعمار المصرى فى إطار أن العمارة هى فن البناء القائم على الإبداع والفكر لإيجاد الحيز المناسب لممارسة أنشطة ووظائف الحياة، والعمارة أشمل ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، وهي نموذج لإعمال العقل فى التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أنها فعل قصدى إرادى للتنسيق والموازنة والتدبير بين كل ما سبق وبين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل صياغة وحسب الإمكانات المتاحة، وظروف العصر.