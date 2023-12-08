Saturday, 09 December 2023 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعى ثورة فى مجال البحث الأكاديمى محاضرة فى بيت المعمار

12/8/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم بيت المعمار المصرى
حلقة جديدة من سلسلة حلقات "الذكاء الاصطناعى" بعنوان: "الذكاء الاصطناعى.. حافز للبحث الأكاديمى"،
وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد حسنى رضوان، كما
يشارك الدكتور نبيل محارب، الأستاذ المشارك بقسم العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير السابق لكلية التصميم والبيئة العمرانية فى فرع جامعة بيروت العربية بطرابلس فى لبنان.

تدور الندوة عن أحدث الذكاء الاصطناعى (AI) ثورة فى مجال البحث الأكاديمى، لا سيما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والباحثين، فمن خلال أتمته للمهام الروتينية، يتيح الذكاء الاصطناعى للباحثين التركيز على التفكير الإبداعى وتوليد الأفكار، بما يمكّن من التفاعل العميق مع موضوعات البحث، مما يعزز نهجًا أكثر ابتكارًا وكفاءة، بخلاف كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تطوير منهجيات البحث، معززًا كلًا من الإنتاجية والاستكشاف الفكري.

وجاءت فكرة إنشاء بيت المعمار المصرى فى إطار أن العمارة هى فن البناء القائم على الإبداع والفكر لإيجاد الحيز المناسب لممارسة أنشطة ووظائف الحياة، والعمارة أشمل ما يعبر عن الثقافة الإنسانية والسلوك الجمعي، وهي معرض لتكامل الفنون والحرف، وهي نموذج لإعمال العقل فى التعامل مع المناخ وعلم الإنشاء، كما أنها فعل قصدى إرادى للتنسيق والموازنة والتدبير بين كل ما سبق وبين متطلبات صحة الإنسان الجسدية والنفسية لممارسة الحياة في أفضل صياغة وحسب الإمكانات المتاحة، وظروف العصر.







MENAFN08122023000132011024ID1107562996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث