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مناقشة رواية موعد عند الكعكة القرمزية لـ خالد قنديل بمكتبة مصر الجديدة

12/8/2023 11:31:47 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة
ندوة لمناقشة رواية "موعد عند الكعكة القرمزية" للكاتب خالد قنديل، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد السبت، والرواية تعبر عن واقع شاهدناه لكنها تنسجه بالجمع بين الحقيقة والخيال، من خلال توثيق لحدث مهم مثل ثورة يناير 2011
.

وفى كلمة الغلاف كتبت الشاعرة عليان موسي العدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين كلمة تحت بعنوان "بين الأدب والسياسة"، قائلة "حين تنطوى الرواية على تأريخ لحدث ما، فإنها بالتاكيد تأخذ منحى مغايرا وفى غاية الأهمية، إذ لا تصير مجرد سردية تستدعى خيالا مضافا يوزع على شخوص وأبطال، إنما تغدو توثيقا لمرحلة معنية بالسرد، عاشتها بقعة ما على هذه الأرض، بل إنها توثق لعادات ومواقف وظروف مختلفة حدثت فى زمن محدد ووقت معلوم، لتصبح الرواية فى حد ذاتها مرجعا أدبيا يتفق مع تورده كتب التاريخ".

يذكر أن دكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ويعمل كخبير دوائي،
وفي العام 2020 عين عضوا بمجلس الشيوخ المصري، ألف وكتاب وأصدر العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: "تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومة الوفد"، وصدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ كتاب“الوفد الجديد.. حكاية نصف قرن 1952 ــ 2000.







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