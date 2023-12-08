مناقشة رواية موعد عند الكعكة القرمزية لـ خالد قنديل بمكتبة مصر الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة
ندوة لمناقشة رواية "موعد عند الكعكة القرمزية" للكاتب خالد قنديل، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد السبت، والرواية تعبر عن واقع شاهدناه لكنها تنسجه بالجمع بين الحقيقة والخيال، من خلال توثيق لحدث مهم مثل ثورة يناير 2011
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وفى كلمة الغلاف كتبت الشاعرة عليان موسي العدوان رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين كلمة تحت بعنوان "بين الأدب والسياسة"، قائلة "حين تنطوى الرواية على تأريخ لحدث ما، فإنها بالتاكيد تأخذ منحى مغايرا وفى غاية الأهمية، إذ لا تصير مجرد سردية تستدعى خيالا مضافا يوزع على شخوص وأبطال، إنما تغدو توثيقا لمرحلة معنية بالسرد، عاشتها بقعة ما على هذه الأرض، بل إنها توثق لعادات ومواقف وظروف مختلفة حدثت فى زمن محدد ووقت معلوم، لتصبح الرواية فى حد ذاتها مرجعا أدبيا يتفق مع تورده كتب التاريخ".
يذكر أن دكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ويعمل كخبير دوائي،
وفي العام 2020 عين عضوا بمجلس الشيوخ المصري، ألف وكتاب وأصدر العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: "تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومة الوفد"، وصدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ كتاب“الوفد الجديد.. حكاية نصف قرن 1952 ــ 2000.
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