صندوق التنمية الثقافية ينظم لقاء بعنوان مرة واحد صعيدى الخميس

MENAFN - Youm7) ينظم صندوق التنمية الثقافيةلقاء شهر ديسمبر 2023 ضمن سلسلة "أرواح فى المدينة"، والذى يأتى بعنوان "مرة واحد صعيدى"، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا.

ويشارك فى اللقاء دكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث بمعهد الشارقة للتراث وصاحب رحلة طويلة فى البحث عن تراث الصعيد أما مفاجأة اللقاء فهى استحضار روح شاعر مصر الكبير عبد الرحمن الأبنودى من خلال صوت ابنته آية التى ستقدم قصائد عديدة للخال كما كان يحب أن يناديه محبيه.

اللقاء يعيد اكتشاف هذه العبارة التى تصلح كمدخل لاستحضار أرواح نبتت فى أرض الصعيد، وكان لها بالغ الأثر فى تاريخ المصريين كقولنا: مرة واحد صعيدي كان اسمه طه حسين أنار بلده بفكره الذى رأى به مالم يراه غيره، ومرة واحد صعيدي كان إسمه عاطف الطيب قدم للسينما المصرية مدرسة متفردة وأصبح ضميرا لجيله، مرة واحد صعيدي كان إسمه عمر مكرم قاد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى، وكان أول نواة للوطنية المصرية في مواجهة المحتل، مرة واحدة صعيدية كان اسمها حكمت أبو زيد كانت أول وزيرة في تاريخ مصر.