إيمان مرسال وعدنية شبلى تشاركان فى مهرجان الأدب المعاصر بعدة مدن أوروبية

(MENAFN
- Youm7) شاركت الكاتبة المصرية إيمان مرسال والكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى
ضمن فعاليات مهرجان الأدب المعاصر للأدب المغاربى والشرق الأوسط، الذى أقيم فى عدة مدن أوربية بين مارسيليا وباريس وبروكسل عاصمة بلجيكا.
وتعيش الكاتبة المصرية إيمان مرسال فى كندا والفلسطينية عدنية شبلى فى ألمانيا، وكلاهما يكتب باللغة العربية وهما يناقشان من خلال مشاركتهما بالمهرجان العلاقة بين اللغة والتواجد فى البيت، الصمت والزمن.
ألفت إيمان مرسال عدة كتب ومنها كتاب فى أثر عنايات الزيات وأشياء فاتني، وهي أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة ألبرتا بكندا.
وقد صدرت حديثًا نسخة أمريكية من كتاب "فى أثر عنايات الزيات" للشاعرة
إيمان مرسال ، وترجمة روبين موجر، وهو الكتاب الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب من قبل، والذى ترجم إلى أكثر من لغة وظهر بأكثر من طبعة فى أوروبا.
وقد صدر كتاب "فى أثر عنايات الزيات" ضمن سلسلة "بلا ضفاف" التى أطلقتها الكتب خان فى 2017، وهى سلسلة تعنى بالنصوص والأعمال السردية عبر النوعية، وفيه تتبع إيمان مرسال حياة الكاتبة عنايات الزيات (1936- 1963) وما وقع لها من أحداث خلال تلك الفترة، ووصفه الكثير من النقاد بأنه كتاب مذهل يكشف عدمية الأرشيف وزيفه.
أما عدنية شبلي فولدت في فلسطين وحصلت على الدكتوراه في لندن وتعيش في برلين وقد صدرت لها ثلاث روايات باللغة العربية، منها: تأملات في جدار أبيض، كلنا على مسافة واحدة من الحب، تفصيل ثانوى.
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