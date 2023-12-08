إيمان مرسال وعدنية شبلى تشاركان فى مهرجان الأدب المعاصر بعدة مدن أوروبية

MENAFN - Youm7) شاركت الكاتبة المصرية إيمان مرسال والكاتبة الفلسطينية عدنية شبلىضمن فعاليات مهرجان الأدب المعاصر للأدب المغاربى والشرق الأوسط، الذى أقيم فى عدة مدن أوربية بين مارسيليا وباريس وبروكسل عاصمة بلجيكا.

وتعيش الكاتبة المصرية إيمان مرسال فى كندا والفلسطينية عدنية شبلى فى ألمانيا، وكلاهما يكتب باللغة العربية وهما يناقشان من خلال مشاركتهما بالمهرجان العلاقة بين اللغة والتواجد فى البيت، الصمت والزمن.

ألفت إيمان مرسال عدة كتب ومنها كتاب فى أثر عنايات الزيات وأشياء فاتني، وهي أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة ألبرتا بكندا.

وقد صدرت حديثًا نسخة أمريكية من كتاب "فى أثر عنايات الزيات" للشاعرة

إيمان مرسال ، وترجمة روبين موجر، وهو الكتاب الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب من قبل، والذى ترجم إلى أكثر من لغة وظهر بأكثر من طبعة فى أوروبا.

وقد صدر كتاب "فى أثر عنايات الزيات" ضمن سلسلة "بلا ضفاف" التى أطلقتها الكتب خان فى 2017، وهى سلسلة تعنى بالنصوص والأعمال السردية عبر النوعية، وفيه تتبع إيمان مرسال حياة الكاتبة عنايات الزيات (1936- 1963) وما وقع لها من أحداث خلال تلك الفترة، ووصفه الكثير من النقاد بأنه كتاب مذهل يكشف عدمية الأرشيف وزيفه.

أما عدنية شبلي فولدت في فلسطين وحصلت على الدكتوراه في لندن وتعيش في برلين وقد صدرت لها ثلاث روايات باللغة العربية، منها: تأملات في جدار أبيض، كلنا على مسافة واحدة من الحب، تفصيل ثانوى.