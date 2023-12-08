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اكتشاف جديد على سطح المريخ يشير إلى الماضى الرطب للكوكب الأحمر

12/8/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف مجموعة من العلماء شبكة من الشقوق المضلعة على بعد عشرات الأمتار أسفل يوتوبيا بلانيتيا على المريخ ، حيث يوجد على عمق عشرات الأمتار تحت خط استواء المريخ نمط كبير على شكل قرص عسل يشبه ما يوجد بالقرب من أقطاب الأرض المتجمدة، وفقا لتقرير سبيس .





المريخ


ويمتد كل صدع على مسافة 70 مترًا (230 قدمًا) - أي حوالي نصف ملعب كرة قدم، ويحده طين من الجليد والطين يبلغ عرضه 30 مترًا (98 قدمًا)، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يتراوح عمر هذه المادة بين 2 مليار و3.5 مليار سنة.



وتم رصد هذه الأنماط في البيانات التي أرسلتها المركبة الفضائية الصينية Zhurong، التي تعيش الآن بمعزل عن العالم الخارجي، والتي استكشفت منطقة واسعة ووعرة شمال خط استواء المريخ تسمى Utopia Planitia.



وتحرك Zhruong لمسافة تزيد قليلاً عن كيلومتر واحد (0.6 ميل) باتجاه المنطقة الجنوبية للمريخ في ذلك العام، ولكن حتى خلال هذه الرحلة القصيرة، استشعر راداره نمطًا مستمرًا مكونًا من 15 مضلعًا مدفونًا ، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد في انتظارنا.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لي تشانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم ، من المعروف أن أنماطًا مماثلة تتشكل على الأرض فقط في جرينلاند وأيسلندا والقارة القطبية الجنوبية عندما ينكمش الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الناجم عن التغيرات الموسمية ويؤدي إلى كسر الأرض.



كما أن الجليد والطين الذي يملأ هذه الشقوق أحيانًا يمنعها من الشفاء، مما يتسبب في انقسام السطح أكثر في النهاية، كما إن عملية مماثلة على المريخ، قبل حوالي 2 مليار إلى 3.5 مليار سنة، كانت ستؤدي إلى ظهور الصدوع المكتشفة حديثًا، وهي أكبر بعشرات الأمتار من أي شقوق موجودة على كوكبنا. قال تشانغ: "هذه المضلعات ضخمة".



باختصار، يقدم هذا الاكتشاف دليلاً جديدًا على أن الكوكب الأحمر كان يستضيف الماء ومناخًا صديقًا للحياة كما نعرفها.



ومن المثير للحير أن هذا النمط يشير أيضًا إلى أن المناطق الاستوائية على المريخ كانت باردة بدرجة كافية لإحداث شقوق مشابهة لتلك التي شوهدت بالقرب من القطب الجليدي للأرض.



ويمكن الإجابة على هذا اللغز من خلال نظرية موجودة (لكنها غير مثبتة) تشير إلى أن المريخ كان مائلًا على محوره في يوم من الأيام أكثر بكثير مما هو عليه اليوم - حتى أربعين درجة أو أكثر - قبل حوالي 5 ملايين سنة.



وقال تشانغ: "مثل هذا السيناريو المائل للغاية يعكر صفو المياه بين التفكير في المناطق القطبية على أنها باردة ومناطق خطوط العرض المنخفضة على أنها دافئة".












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