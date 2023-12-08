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توقف تطبيق Mint المجانى لتتبع الميزانية الشهرية عن العمل مارس المقبل

12/8/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Youm7) اغلقت Intuit تطبيق الميزانية المجاني Mint، الذي كان يضم 3.6 مليون مستخدم نشط خلال عام 2021، وفقًا لتقارير بلومبرج، فيما ستقوم الشركة بنقل المستخدمين في خدمتها الأخرى التي تسمى Credit Karma عندما تختفي Mint، فيما صرح متحدث باسم Intuit لموقع Engadget أن Mint سيكون متاحًا حتى 24 مارس 2024.



ويسعد Credit Karma لدعوة جميع مستخدمى Mint لمواصلة رحلتهم المالية على Credit Karma، حيث سيتمكنون من الوصول إلى مجموعة ميزات Credit Karma ومنتجاتها وأدواتها وخدماتها، بما في ذلك بعض ميزات Mint الأكثر شعبية.



ويساعد Mint المستخدمين على إدارة ميزانيتهم ​​وتتبع النفقات وتتبع الاشتراكات والفواتير الشهرية حتى لا تدفع رسومًا متأخرة، واستحوذت Intuit على الشركة في عام 2009 مقابل 170 مليون دولار، وقالت Mint إن عملية الاستحواذ ستساعد في جلب التطبيق إلى ملايين المستخدمين الآخرين.



وسيتمكن مستخدمو Mint من نقل حساباتهم عن طريق تسجيل الدخول إلى Credit Karma من تطبيق Mint، وبعد ذلك سيفقدون الوصول إلى ملفاتهم الشخصية في Mint، ويمكنهم أيضًا تنزيل أو مسح أي بيانات من بيانات Mint إذا كانوا يفضلون عدم التبديل.
















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