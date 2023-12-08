توقف تطبيق Mint المجانى لتتبع الميزانية الشهرية عن العمل مارس المقبل

(MENAFN
- Youm7) اغلقت Intuit تطبيق الميزانية المجاني Mint، الذي كان يضم 3.6 مليون مستخدم نشط خلال عام 2021، وفقًا لتقارير بلومبرج، فيما ستقوم الشركة بنقل المستخدمين في خدمتها الأخرى التي تسمى Credit Karma عندما تختفي Mint، فيما صرح متحدث باسم Intuit لموقع Engadget أن Mint سيكون متاحًا حتى 24 مارس 2024.
ويسعد Credit Karma لدعوة جميع مستخدمى Mint لمواصلة رحلتهم المالية على Credit Karma، حيث سيتمكنون من الوصول إلى مجموعة ميزات Credit Karma ومنتجاتها وأدواتها وخدماتها، بما في ذلك بعض ميزات Mint الأكثر شعبية.
ويساعد Mint المستخدمين على إدارة ميزانيتهم وتتبع النفقات وتتبع الاشتراكات والفواتير الشهرية حتى لا تدفع رسومًا متأخرة، واستحوذت Intuit على الشركة في عام 2009 مقابل 170 مليون دولار، وقالت Mint إن عملية الاستحواذ ستساعد في جلب التطبيق إلى ملايين المستخدمين الآخرين.
وسيتمكن مستخدمو Mint من نقل حساباتهم عن طريق تسجيل الدخول إلى Credit Karma من تطبيق Mint، وبعد ذلك سيفقدون الوصول إلى ملفاتهم الشخصية في Mint، ويمكنهم أيضًا تنزيل أو مسح أي بيانات من بيانات Mint إذا كانوا يفضلون عدم التبديل.
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