جوجل تطرح مميزات جديدة لنظام أندرويد لانقاذ حياة المستخدمين فى أمريكا

(MENAFN
- Youm7) وسعت جوجل ميزات السلامة الشخصية لنظام أندرويد لتشمل ميزة يحتمل أن تنقذ الحياة ويمكنها نقل البيانات الطبية الهامة عندما يتصل المستخدم برقم 911، وفقا لتقرير theverge.
وتعمل هذه التقنية عن طريق إرسال معلومات طوارئ مهمة حول المتصل الذى تم إدخاله فى تطبيق "الأمن الشخصى"، مثل العمر والوزن ونوع الدم والحساسية والمزيد إلى منصة تسمى RapidSOS.
وتم الاستعانة بأكثر من 15000 وكالة 911 ووكالات الاستجابة الميدانية في RapidSOS، الذي دعم نقل بيانات الهوية الطبية من أجهزة iPhone منذ عام 2020، وإذا كنت تتصل بالرقم 911 من هاتفك، فمن المحتمل أن تتعرض للأذى أو، لسبب آخر، أنك غير قادر على إيصال موقفك ومعلوماتك، وهذه المعلومات متاحة للاستخدام قبل الإرسال وقبل وصول المستجيبين.
وصرحت تينيا ريديك، مديرة إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور 911، في بيان صحفي، "إنه يوفر الكثير من الوقت لأننا نعرف بالفعل ما نستجيب له وما نحتاج إليه."
ومنذ عام
2018، أصبح بإمكان كل من أجهزة Android وiPhone إرسال بيانات الموقع باستخدام نظام RapidSOS، ولكن على جانب Android، فإن الهواتف الحديثة مثل Google Pixels وغيرها التي تحتوي على تطبيق Personal Safety هي وحدها القادرة على إرسال هذه البيانات نيابةً عنك (وعرضها أيضًا على شاشة القفل).
ويمكن أن يبدو اختيار مشاركة بيانات الطوارئ مختلفًا اعتمادًا على جهازك ، ويمكنك تمكين طوارئ SOS من خلال العثور عليها في الإعدادات > السلامة والطوارئ.
ومن هناك، ستحتاج إلى إعداد تطبيق "الأمن الشخصى لتمكين الميزة والاستفادة من الميزات الأخرى ، وستتمكن أيضًا من تخصيص المزيد من المعلومات، مثل ما إذا كنت متبرعًا بالأعضاء ومعلومات الاتصال الخاصة بك فى حالات الطوارئ.
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