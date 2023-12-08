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جوجل تطرح مميزات جديدة لنظام أندرويد لانقاذ حياة المستخدمين فى أمريكا

12/8/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Youm7) وسعت جوجل ميزات السلامة الشخصية لنظام أندرويد لتشمل ميزة يحتمل أن تنقذ الحياة ويمكنها نقل البيانات الطبية الهامة عندما يتصل المستخدم برقم 911، وفقا لتقرير theverge.



وتعمل هذه التقنية عن طريق إرسال معلومات طوارئ مهمة حول المتصل الذى تم إدخاله فى تطبيق "الأمن الشخصى"، مثل العمر والوزن ونوع الدم والحساسية والمزيد إلى منصة تسمى RapidSOS.



وتم الاستعانة بأكثر من 15000 وكالة 911 ووكالات الاستجابة الميدانية في RapidSOS، الذي دعم نقل بيانات الهوية الطبية من أجهزة iPhone منذ عام 2020، وإذا كنت تتصل بالرقم 911 من هاتفك، فمن المحتمل أن تتعرض للأذى أو، لسبب آخر، أنك غير قادر على إيصال موقفك ومعلوماتك، وهذه المعلومات متاحة للاستخدام قبل الإرسال وقبل وصول المستجيبين.



وصرحت تينيا ريديك، مديرة إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور 911، في بيان صحفي، "إنه يوفر الكثير من الوقت لأننا نعرف بالفعل ما نستجيب له وما نحتاج إليه."



ومنذ عام
2018، أصبح بإمكان كل من أجهزة Android وiPhone إرسال بيانات الموقع باستخدام نظام RapidSOS، ولكن على جانب Android، فإن الهواتف الحديثة مثل Google Pixels وغيرها التي تحتوي على تطبيق Personal Safety هي وحدها القادرة على إرسال هذه البيانات نيابةً عنك (وعرضها أيضًا على شاشة القفل).



ويمكن أن يبدو اختيار مشاركة بيانات الطوارئ مختلفًا اعتمادًا على جهازك ، ويمكنك تمكين طوارئ SOS من خلال العثور عليها في الإعدادات > السلامة والطوارئ.



ومن هناك، ستحتاج إلى إعداد تطبيق "الأمن الشخصى لتمكين الميزة والاستفادة من الميزات الأخرى ، وستتمكن أيضًا من تخصيص المزيد من المعلومات، مثل ما إذا كنت متبرعًا بالأعضاء ومعلومات الاتصال الخاصة بك فى حالات الطوارئ.
















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