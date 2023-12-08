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أبل تخطط لتصنيع أكثر من 50 مليون هاتف فى الهند خلال 3 سنوات

12/8/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة آبل بتصنيع عدد من أجهزة iPhone 15s فى الهند مقارنة بأى طراز سابق، فيما تخطط الشركة لمواصلة هذا الاتجاه، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة ستنقل ربع إنتاجها من هواتف آيفون أي أكثر من 50 مليون هاتف إلى الهند خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ومع ذلك، ستظل الصين أكبر مورد لأجهزة iPhone بهامش جيد، وفقا لتقرير engadget.



يقال إن Foxconn وموردي Apple الآخرين يعتقدون أن الدفع نحو الهند يسير بشكل جيد، لذا فهم يمهدون الطريق للتوسع المستقبلي، لكن في نفس الوقت تقدمت الشركة ببطء في البداية بسبب مشاكل البنية التحتية والنقابات القوية التي ساعدت في وضع قواعد عمل أكثر تقييدا على سبيل المثال، خفض عدد أيام العمل إلى 12 ساعة.



وقال وزير التجارة الهندي في بداية عام 2023 إن شركة آبل تخطط لتصنيع 25% من هواتفها فى البلاد، لكن لم يكن هناك أي إطار زمني مرتبط بذلك على الإطلاق، وستمثل سنتين إلى ثلاث سنوات زيادة دراماتيكية إلى حد ما، مع الأخذ في الاعتبار أن iPhone 15 يمثل المرة الأولى التي يُطلق فيها نموذجًا مصنوعًا في الهند في يوم الإطلاق.



ومن المعروف أيضًا أن شركة Foxconn المتعاقدة مع شركة أبل ستصنع عددًا أكبر من أجهزة iPhone 15s مقارنة بالطرز السابقة في منشآتها في تاميل نادو بالهند، كما إنه جزء من خطة Apple لتنويع التصنيع في مواجهة مخاطر سلسلة التوريد بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وتقوم شركة فوكسكون حاليًا ببناء مصنع في ولاية كارناتاكا الجنوبية ومن المتوقع افتتاحه في أبريل 2024، ولديها مصنع ضخم آخر على لوحة الرسم أيضًا، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.



حتى الآن، لم تصنع شركة Apple سوى نسبة صغيرة من أجهزة iPhone الخاصة بها في الهند، وكان الإنتاج يتخلف سابقًا عن الصين بما يصل إلى تسعة أشهر، وتغير ذلك مع iPhone 14، الذي بدأ تصنيعه في نفس الشهر كما هو الحال في الصين، وكان iPhone 15s المصمم في الهند متاحًا في المتاجر عند الإطلاق.














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