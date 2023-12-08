أبل تخطط لتصنيع أكثر من 50 مليون هاتف فى الهند خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Youm7) قامت شركة آبل بتصنيع عدد من أجهزة iPhone 15s فى الهند مقارنة بأى طراز سابق، فيما تخطط الشركة لمواصلة هذا الاتجاه، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة ستنقل ربع إنتاجها من هواتف آيفون أي أكثر من 50 مليون هاتف إلى الهند خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ومع ذلك، ستظل الصين أكبر مورد لأجهزة iPhone بهامش جيد، وفقا لتقرير engadget.
يقال إن Foxconn وموردي Apple الآخرين يعتقدون أن الدفع نحو الهند يسير بشكل جيد، لذا فهم يمهدون الطريق للتوسع المستقبلي، لكن في نفس الوقت تقدمت الشركة ببطء في البداية بسبب مشاكل البنية التحتية والنقابات القوية التي ساعدت في وضع قواعد عمل أكثر تقييدا على سبيل المثال، خفض عدد أيام العمل إلى 12 ساعة.
وقال وزير التجارة الهندي في بداية عام 2023 إن شركة آبل تخطط لتصنيع 25% من هواتفها فى البلاد، لكن لم يكن هناك أي إطار زمني مرتبط بذلك على الإطلاق، وستمثل سنتين إلى ثلاث سنوات زيادة دراماتيكية إلى حد ما، مع الأخذ في الاعتبار أن iPhone 15 يمثل المرة الأولى التي يُطلق فيها نموذجًا مصنوعًا في الهند في يوم الإطلاق.
ومن المعروف أيضًا أن شركة Foxconn المتعاقدة مع شركة أبل ستصنع عددًا أكبر من أجهزة iPhone 15s مقارنة بالطرز السابقة في منشآتها في تاميل نادو بالهند، كما إنه جزء من خطة Apple لتنويع التصنيع في مواجهة مخاطر سلسلة التوريد بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتقوم شركة فوكسكون حاليًا ببناء مصنع في ولاية كارناتاكا الجنوبية ومن المتوقع افتتاحه في أبريل 2024، ولديها مصنع ضخم آخر على لوحة الرسم أيضًا، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.
حتى الآن، لم تصنع شركة Apple سوى نسبة صغيرة من أجهزة iPhone الخاصة بها في الهند، وكان الإنتاج يتخلف سابقًا عن الصين بما يصل إلى تسعة أشهر، وتغير ذلك مع iPhone 14، الذي بدأ تصنيعه في نفس الشهر كما هو الحال في الصين، وكان iPhone 15s المصمم في الهند متاحًا في المتاجر عند الإطلاق.
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