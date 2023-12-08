Saturday, 09 December 2023 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد طرح Grok AI لمستخدمى X .. كل ما تحتاج معرفته

12/8/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق Grok ، وهو برنامج دردشة جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة xAI، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لـ Elon Musk، رسميًا على X، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter.



بدأ برنامج chatbot Grok الخاص بـ XAI في طرحه لمشتركي X Premium Plus في الولايات المتحدة، ويعتبر Premium Plus عبارة عن خطة اشتراك تكلف 16 دولارًا شهريًا وتوفر وصولاً بدون إعلانات إلى الشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيبدأ الطرح للمشتركين القدامى وسيتم نشره لجميع مشتركي Premium+ خلال هذا الأسبوع.



ويمكن الوصول إلى Gork من القائمة الجانبية X على الويب والهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وAndroid، ويمكن إضافتها إلى القائمة السفلية في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ X للوصول بشكل أسرع.



إنه مشابه لنموذج ChatGPT ونماذج Bard AI من Google، وهو روبوت دردشة يجيب على أسئلتك، ويتم تشغيل روبوت الدردشة بواسطة نموذج اللغة الكبير Grok-1 من XAI، والذي تم تدريبه على البيانات من الويب حتى الربع الثالث من عام 2023 وتعليقات المساعدين البشريين.

ويمكن لروبوت الدردشة أيضًا دمج البيانات في الوقت الفعلي من المنشورات على X في ردوده، وأشار إيلون موسك، في تغريدة له في وقت سابق، إلى أن الوصول في الوقت الفعلي إلى جورك يعد "ميزة هائلة" مقارنة بالنماذج الأخرى.



يقتصر قدرة Grok حاليًا على فهم النص فقط ولا يمكنه فهم محتوى الصور أو مقاطع الفيديو، ومع ذلك، أعربت XAI عن نيتها تحسين النموذج الأساسي لتمكين Grok من التعامل مع الطرائق الأخرى، مثل الصوت والفيديو.



تحدث " ماسك " أيضًا عن "القليل من الذكاء" وطبيعة جورك المتمردة. إن برنامج الدردشة الآلي على استعداد أيضًا للإجابة على "الأسئلة المثيرة" التي قد لا تستقبلها برامج الدردشة الآلية الأخرى.














MENAFN08122023000132011024ID1107562988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث