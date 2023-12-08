بعد طرح Grok AI لمستخدمى X .. كل ما تحتاج معرفته

(MENAFN
- Youm7) تم إطلاق Grok ، وهو برنامج دردشة جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة xAI، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لـ Elon Musk، رسميًا على X، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter.
بدأ برنامج chatbot Grok الخاص بـ XAI في طرحه لمشتركي X Premium Plus في الولايات المتحدة، ويعتبر Premium Plus عبارة عن خطة اشتراك تكلف 16 دولارًا شهريًا وتوفر وصولاً بدون إعلانات إلى الشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيبدأ الطرح للمشتركين القدامى وسيتم نشره لجميع مشتركي Premium+ خلال هذا الأسبوع.
ويمكن الوصول إلى Gork من القائمة الجانبية X على الويب والهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وAndroid، ويمكن إضافتها إلى القائمة السفلية في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ X للوصول بشكل أسرع.
إنه مشابه لنموذج ChatGPT ونماذج Bard AI من Google، وهو روبوت دردشة يجيب على أسئلتك، ويتم تشغيل روبوت الدردشة بواسطة نموذج اللغة الكبير Grok-1 من XAI، والذي تم تدريبه على البيانات من الويب حتى الربع الثالث من عام 2023 وتعليقات المساعدين البشريين.
ويمكن لروبوت الدردشة أيضًا دمج البيانات في الوقت الفعلي من المنشورات على X في ردوده، وأشار إيلون موسك، في تغريدة له في وقت سابق، إلى أن الوصول في الوقت الفعلي إلى جورك يعد "ميزة هائلة" مقارنة بالنماذج الأخرى.
يقتصر قدرة Grok حاليًا على فهم النص فقط ولا يمكنه فهم محتوى الصور أو مقاطع الفيديو، ومع ذلك، أعربت XAI عن نيتها تحسين النموذج الأساسي لتمكين Grok من التعامل مع الطرائق الأخرى، مثل الصوت والفيديو.
تحدث " ماسك " أيضًا عن "القليل من الذكاء" وطبيعة جورك المتمردة. إن برنامج الدردشة الآلي على استعداد أيضًا للإجابة على "الأسئلة المثيرة" التي قد لا تستقبلها برامج الدردشة الآلية الأخرى.
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