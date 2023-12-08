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إعلان نتائج تحدي تطبيقات الألعاب الإلكترونية اليوم

12/8/2023 11:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الالعاب الالكترونية تطورات ونموا كبيرا على المستوى العالمي، ومع اهتمام كبير من الجانب الحكومي والقطاع الخاص بهذا القطاع محليا، ومع اقبال شبابنا على ابتكار وانتاج تطبيقات العاب، يعلن صندوق الملك عبدالله الثاني اليوم السبت عن النتائج النهائية لتحدي تطبيقات الالعاب الالكترونية.
ومن المخطط أن يعقد الصندوق بالتعاون مع مختبر الألعاب الإلكترونية المشرف على تنفيذ المسابقة، ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في جامعة الحسين التقنية في مجمع الملك الحسين للاعمال برعاية وزير التعليم العالي والتربية والتعليم عزمي محافظة، للاعلان عن النتائج النهائية للتحدي الذي يهدف بالعموميات الى توعية وتدريب وتعليم طلاب المدارس لابتكار وانتاج تطبيقات العاب الكترونية.
ووفقا للشريك التقني لمختبر الالعاب الالكترونية، الرئيس التنفيذي لشركة " ميس الورد" نور خريس سيجري الاعلان السبت عن فوز ثلاثة فرق او ثلاثة مدارس في التحدي وهم فائز عن كل اقليم من اقاليم المملكة الثلاثة: اقليم الشمال، الوسط، واقليم الجنوب.
وبين خريس بأن اختيار الفائزين تم من خلال لجنة تحكيم متخصصة وفقا لمعايير موحدة، في التحدي الذي استمر نحو 8 أشهر تضمن فعاليات توعية وتدريب ومن ثم منافسة لإنتاج مشاريع تطبيقات العاب الكترونية.
وأشار الى اهمية تحدي تطبيقات الالعاب الالكترونية في نشر ثقافة وتدريب الشباب على انتاج الالعاب التي بلغت ايرادات سوقها العالمية العام الماضي قرابة 182 مليار دولار اكثرها من العاب الموبايل.
وبين خريس ان التحدي العام الحالي، الذي حمل عنوان " التوعية المرورية"، قد شهد مشاركة واسعة في مراحله الاولية من قبل 127 مدرسة ضمت قرابة 617 طالبا وطالبة تقدموا للمرحلة الأولى التمهيدية التعريفية
واشار الى ان 24 مدرسة او فريقا انتقلت الى المرحلة الثانية وهي مرحلة المخيم التدريبي ومن ثم جرى تأهيل 16 مدرسة منها للنهائيات والتي سيجري تأهيل واختيار الفائزين الثلاثة منها بعد ان تم عرض مشاريعها وتطبيقاتها أمام لجنة تحكيم متخصصة.
– وقال إن هذا التحدي يعتبر مبادرة مهمة في محور تأهيل وتطوير مهارات الشباب في صناعة الالعاب الالكترونية التي أصدرت الحكومة مؤخرا استراتيجية حكومية ولأول مرة بهدف توسيع أثرها ونموها محليا، لأن هذا التحدي يكتشف الشباب والصغار ممن لديهم ميول وابداع في مجال تصميم وتطوير التطبيقات والألعاب الإلكترونية الحديثة، وتهيئة جيل شبابي مبدع وقادر على تعزيز مكانة الأردن في قطاع صناعة الالعاب والتكنولوجيا، اضافة الى تنمية مهارة الابتكار والابداع لديهم.
وتنعقد مسابقة "تحدي تطبيقات الموبايل" سنويا منذ العام 2011 كأحد برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني وبإشراف تقني من شركة "ميس الورد" الأردنية المتخصصة في ألعاب الموبايل، وذلك للمساهمة في بناء قدرات الطلبة في مجال تصميم وتطوير التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية وبناء مهارة الابتكار لديهم، إضافة إلى إكسابهم عددا من المهارات الأخرى التي تنعكس إيجابيا على مستقبلهم كالعمل بروح الفريق.

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