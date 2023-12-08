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إستراتيجية النقل تستعرض أبرز تحديات السكك الحديدية

12/8/2023 11:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – عرضت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023 – 2027) أبرز التحديات المؤسسية والمالية أمام المضي قدما في مشاريع السكك الحديدية فيما أكدت أن التركيز على التخطيط والربط باستخدام الطرق أدى إلى تقليل الاهتمام بالربط عبر السكك الحديدية.
ومن ابرز التحديات وفق مسودة الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها ،نقص التمويل العام وقلة اهتمام القطاع الخاص بمشروع شبكة السكك الحديدية المعيارية الوطنية وعدم قدرة القطاع العام على الاقتراض بسبب ارتفاع الدين العام وضرورة إصدار ضمانات حكومية سيادية فضلا عن صعوبة إثبات الجدوى المالية نتيجة انخفاض الطلب المحتمل إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستثمار.
وتتمثل تحديات البنية التحتية في نقص الجدوى المالية والتي تحد من إمكانية تمديد السكة الحديدية إلى ميناء العقبة الجديد وعدم توافق سكة حديد خط العقبة ذات المقاس الضيق مع شبكة السكك الحديدية الوطنية المعيارية المخطط لها، بالاضافة للحاجة إلى إعادة بناء خط السكك الحديدية الدولي الوحيد لسورية، والحاجة إلى بناء بنية تحتية جديدة للسكك الحديدية لوصلات السكك الحديدية الدولية الأخرى.
ويؤثر عدم استقرار الوضع السياسي والاقليمي في دول الجوار سلباً على الربط السككي.
وقدمت المسودة توصيات وحلولا مقترحة تتضمن القيام بدراسة تفصيلية لإمكانية ربط السكك الحديدية الوطنية والدولية، والعمل على استكمال خطة التشغيل للمرحلة الأولى لسكة الحديد، وطرح عطاءات التشغيل والاستثمار في مجال السكك الحديدية.
ومن التوصيات ايضا تجهيز ووثائق التمويل لتطوير وانشاء السكك الحديدية والعمل على تحصيل التمويل من القطاع الخاص (عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص) والتمويل من قبل قانون الموازنة العامة.
وأشارت المسودة الى الوضع الراهن للنقل السككي والمتمثل في ان شركة سكة حديد العقبة تدير جزءا من السكك الحديدية الحالية ذات القياس الضيق والتي يبلغ طولها 294 كيلومترا، وكانت تنقل الفوسفات وغيره من منتجات المناجم الأخرى من المناجم إلى ميناء العقبة (ميناء الفوسفات القديم) وقد توقفت عن العمل في عام 2018 وذلك بسبب نقل ميناء الفوسفات إلى الميناء الجنوبي الجديد غير المرتبط بسكة الحديد وكذلك لنقص التمويل.
وكانت شركة العقبة للسكك الحديدية تنقل حوالي 3 ملايين طن من الفوسفات إلى الميناء كل عام بينما تدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني أقسام السكة الأخرى (210 كيلومترات) وهي حالياً لا تعمل بخدمات منتظمة نظراً لبنيتها التحتية البالغ عمرها أكثر من 100 عام.
وتقدم سكة حديد الحجاز بشكل رئيسي خدمات سياحية من خلال قطارات قديمة من عمّان إلى وادي رم.
وقد تم التوقف عن تقديم خدمات نقل ركاب مجدولة خلال السنوات الماضية، على سبيل المثال، عمّان - دمشق، عمّان - الزرقاء، مع خدمات توصيل من مراكز المدينة إلى محطات السكك الحديدية المعنية، وذلك بسبب قلة الطلب ولأسباب سياسية.
ويعد إنشاء شبكة سكك حديدية في الأردن أمرا ذا أهمية استراتيجية لتطوير قطاع النقل وتعزيز دور الأردن في المنطقة وذلك لدورها الفعال في الربط الإقليمي بين الشرق الأوسط والخليج العربي من جهة والقارة الأوروبية، وكذلك لربط المدن الصناعية الرئيسية والمراكز اللوجستية في جميع أنحاء الأردن.
وتكمن أهمية انشاء سكك حديدية في الاردن في انه سيكون أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني وتأمين وتعزيز الربط الاقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسورية والعراق، ومنها إلى أوروبا وآسيا.
كما تكمن بإيجاد التكامل والترابط بين منظومة النقل السككي والنقل البحري والجوي ووسائط النقل على الطرق، وربط الشبكة بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية للاستفادة المثلى من ميزات نقل البضائع بالسكك الحديدية من خلال توفير وصلات أساسية لنقل الشحن بين مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسية في المملكة.
ومن العوامل المهمة لانشاء شبكة سكك حديدية زيادة قدرة مناولة الشحن وخفض تكاليف النقل وتحسين التنافسية وتقليل كلف صيانة الطرق ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة والمساعدة في تحسين السلامة وتقليل الحوادث على الطرق الرئيسية وتعزيز حماية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الدخان والغازات من الشاحنات والآليات الثقيلة.
ومن فوائد تعزيز ربط السكك الحديدية في الأردن (خاصة من منظور الربط الإقليمي) تخفيف الازدحام على الطرق والطرق السريعة وتوفير تكاليف صيانة الطرق وتوفير استهلاك الوقود وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة والتي تقدر بـ%10 مقارنة بالشاحنات على الطرق لذات كميات الشحن وقدرة أفضل على المنافسة لمنتجات التعدين في السوق الدولية فضلا عن تعزيز جاذبية الأردن كمركز للتجارة والشحن للشرق الأوسط.
ويُنظر إلى خطوط النقل العابرة من خلال الأردن على أنها احدى البدائل لقناة السويس، وذلك لإمكانية ربط بيروت واللاذقية في لبنان عبر الأردن بميناء الفاو الجديد في العراق.
ويمثل تمويل شبكة السكك الحديدية القياسية الوطنية عقبة رئيسية أمام تنفيذها حيث انه لم يتم بناء أي جزء منها حتى وعلى الرغم من عدم تأمين التمويل بعد، فقد تم تحديث دراسات الجدوى للمرحلتين الأولى والثانية من شبكة سكة الحديد القياسية.
وتم إعداد التصاميم الهندسية ووثائق العطاء للمرحلة الأولى (من عمان عبر معان إلى العقبة)، وتم استملاك 66 ٪ من الأراضي التي يحتاجها المشروع.
وتقوم مؤسسة تطوير العقبة حاليا بإجراء دراسة لتقييم تأثير المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية المعيارية الوطنية على النقل البري بالشاحنات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد هذه الدراسة أمرًا أساسيًا لفهم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لشبكة السكك الحديدية القياسية الوطنية وستساعد في تصميم المشروع بطريقة تضمن الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الآثار الإيجابية والحد الأدنى من الآثار السلبية.
وترتبط الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل مباشر بالنقل السككي حيث تعد سكة الحديد جزءا رئيسيا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر تعزيز الروابط الإقليمية وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات.
والاهداف الاستراتيجية المتعقلة بالنقل السككي: تحفيز الصادرات والتجارة العابرة من خلال السكك الحديدية إلى البلدان المجاورة، تقليل تكاليف التجارة المحلية، وتقليل انبعاثات الغازات الناجمة عن المركبات عن طريق استخدام السكك الحديدية لنقل البضائع بدلا من النقل البري عبر الطرق.

MENAFN08122023000072011014ID1107562985

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