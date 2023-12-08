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الكشف عن مراكز السائقين والملاحين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏

12/8/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب ‏






عمان- أصدر الاتحاد الدولي للسيارات، الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط (ميرك- فيا) للعام الحالي، وكان للسائقين ‏والملاحين الأردنيين حضور جيد في الترتيب العام للبطولة.
ونال عطا الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء السائق الأردني شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين برصيد 36 ‏نقطة، وشادي شعبان في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ‏ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد 13 نقطة، واحتل سامي فليفل المركز الرابع والعشرين ‏برصيد 9 نقاط.‏
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك- فيا)، جاء الأردني عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر ‏عيسى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت نانسي ‏المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد 13 نقطة مناصفة مع عماد ‏جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.‏
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين (ميرك 2)، احتل شادي شعبان المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وجاء شاكر ‏جويحان في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز السادس برصيد 36 نقطة، وبدر الفايز بالمركز ‏التاسع برصيد 19 نقطة، واحتل مصطفى عطاري المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وسامي فليفل المركز الحادي عشر برصيد ‏‏13 نقطة.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين (ميرك- 2)، جاء سامر عيسى في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، واحتل ‏يوسف جمعة المركز السابع برصيد 36 نقطة، وجاءت نانسي المجالي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، وعماد جمعة ب‏المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وزيد وليد أبو زيد بالمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.
ويتطلع السائقون الأردنيون والعرب والأجانب من الآن، إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات ‏للسائقين والملاحين للعام المقبل والتي تنطلق في شهر شباط (فبراير) وتنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وتستضيف ‏قطر الجولة الافتتاحية في الفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل، وتستضيف عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة ‏الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة ‏والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل‎.‎
وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، بمنح اللقب للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله الرواحي مناصفة، ينتظر أن يكون المجلس العالمي للسيارات قد حسم أمره فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024، وذلك في اجتماعاته التي انتهت أول من أمس في العاصمة الأذرية باكو، لمنع ‏حدوث الأمر مرة أخرى، حيث تم منح اللقب مناصفة، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏
‏وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على أن يكون العامل ‏الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة.
وعلى صعيد متصل، عقد في باكو اجتماع لرؤساء أندية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات، ورحبت 21 دولة بإقامة بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج المقررة في الفترة من 12 ‏إلى 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في قطر.‏

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