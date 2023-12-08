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الفيصلي يرضى بنقطة أمام سحاب.. والتعادل يسيطر على مواجهة شباب الأردن والجليل

12/8/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أجبر فريق سحاب نظيره الفيصلي على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها الجمعة، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتقدم سحاب عبر هدافه أحمد أبو كبير، قبل أن يعدل الفيصلي النتيجة عبر مدافعه حسام أبو الذهب، ليبقى الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 16 نقطة، فيما تقدم سحاب للمركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.
وفي مواجهة ثانية، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة شباب الأردن والجليل المثيرة، والتي أقيمت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وسجل هدفي شباب الأردن أحمد صبرة، فيما جاء هدفا الجليل عبر أسعد العزام وصامويل أوفوري.
وتقدم شباب الأردن للمركز الخامس وبرصيده 10 نقاط، فيما وصل الجليل للنقطة الثامنة.
الفيصلي 1 سحاب 1
مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين (قصي المنصوري)، حسام أبو الذهب، أنس بني ياسين، إحسان حداد، خالد زكريا (يوسف أبو جلبوش“صيصا”)، نزار الرشدان، حاتم الروشدي (رفيق الكامرجي)، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج ورزق بني هاني.
المدير الفني: أحمد هايل
سحاب: وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة (إبراهيم الأخرس)، ورد البري، محمد الرازم (أحمد مسلم)، حمزة الصيفي (محمد قاسم)، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير (ديفيد جونيور).
المدير الفني: طارق الكرنز
الحكام: عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني محمد كنعان، وأدهم مخادمة حكما رابعا.
الإنذارات: نزار الرشدان، بهاء عبد الرحمن (الفيصلي)
سيناريو الهدفين
- انطلاق مهاجم سحاب أحمد أبو كبير من هجمة مرتدة سريعة، تمكن من خلالها مراوغة الدفاع ووضع الكرة بيساره فوق حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية (75).
- نفذ لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش ركلة ركنية جاءت على رأس المدافع حسام أبو الذهب، الذي دكها بقوة في سقف المرمى (83).
فرص المباراة
- مرت رأسية الصيفي بجانب مرمى الفيصلي بقليل (4).
- راوغ بني هاني دفاعات سحاب وسدد كرة جاورت القائم الأيسر (13).
- أبعد بني عطية تسديدة العيساوي القوية (23).
- تألق عصام في التصدي لتسديدة زكريا المتقنة من حدود منطقة الجزاء (28).
- تصدى عصام بقدميه لتسديدة الحاج الذي انفرد بمرمى سحاب (34).
- تكفل القائم الأيمن لمرمى سحاب في التصدي لتسديدة أبو جلبوش من ركلة ثابتة (58).
- سدد أبو شعيرة كرة هوائية هزت الشباك من الخارج (67).
- واصل عصام تألقه في المباراة وأنقذ مرماه من تسديدة بني هاني (83).
- تألق مدافعو سحاب في إبعاد تسديدتي الكامرجي وبني هاني من خط المرمى (86).
- نجح عصام في التصدي لرأسية بني هاني (90).
- وقفت العارضة بوجه الحاج بتصديها لتسديدته القوية (90+1).
- أبعد حارس سحاب رأسية الكامرجي تبعتها رأسية أخرى ارتطمت بالعارضة (90+5).
نجم اللقاء
استحق حارس سحاب وليد عصام تسميته نجم المواجهة المثيرة، بعد أن تألق في الذود عن مرماه، وتصدى للعديد من الكرات الخطرة على مدار شوطي اللقاء
شباب الأردن 2 الجليل 2
مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه (فايز دراغمة)، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد طه (حمزة النعيم)، أيهم هشام وأويس زيادات (خالد أبو رياش).
المدير الفني: محمود الحديد
مثل الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار محمد، يوسق حسان، طلال الحواري (لؤي الدردور)، أسعد العزام (يحيى بخيت)، محمود الطالب، عبيدة النمارنة (محمد العدوان)، دومي بني دومي (محمد النجادات)، ياسين طهري (نبيل خرشاش) وصامويل أوفوري.
المدير الفني: محمد العبابنة
الحكام: مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني هادي العطاري وبكر الهباهبة حكما رابعا.
الإنذارات: أحمد أيمن، خالد أبو رياش (شباب الأردن) محمود مشعل، أسامة الكواملة (الجليل)
سيناريو الأهداف
- سدد لاعب الجليل أسعد العزام كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين قبل دخولها الشباك (40).
- أطلق لاعب شباب الأردن أحمد صبرة تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، عجز حارس الجليل عن إيقافها (47).
- استثمر مهاجم الجليل صامويل أوفوري خطأ حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي، مسددا الكرة بالقرب من منتصف الملعب فوق الجميع وتسكن الشباك (64).
- عاد لاعب شباب الأردن أحمد صبرة وأطلق تسديدة زاحفة أرضية، لم يجيد حارس الجليل أسامة الكواملة في التتعامل معها لتمر بين قدميه (86).
فرص المباراة
- أطلق أبو طه تسديدة قوية من مسافة بعيدة ردتها العارضة (2).
- تصدى جعيدي للكرة الرأسية التي سددها العزام من مسافة قريبة (10).
- تسديدة عبر أوفوري من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدا عن مرمى جعيدي (22).
- مرر صبرة كرة على طبق من ذهب لزيادات سددها الأخير بتسرع بجانب المرمى (24).
- سدد العزام من الجهة اليسرى لكن كرته هزت الشباك من الخارج (36).
- مرر النمراوي أرضية زاحفة قابلها بني دومي بتسديدة علت العارضة (45+3).
- أوقفت العارضة رأسية مخادعة من أوفوري (52).
- أبعد الكواملة تسديدة القزعة القوية لركنية (90).
- تألق الكواملة في إبعاد رأسية صبرة من فوهة المرمى (90+7).
نجم اللقاء
استحق لاعب شباب الأردن أحمد صبرة، تسميته نجما للمواجهة بعد تسجيله هدفين مميزين، تمكن خلالهما من الحصول على نقطة لفريقه.





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