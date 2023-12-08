Saturday, 09 December 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صناع أفلام يبحثون في كرامة فلسطين سبل مقاطعة سردية الاحتلال

12/8/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث صناع أفلام وحقوقيون وأكاديميون آليات من شأنها أن تفضي إلى مقاطعة سردية الاحتلال الإسرائيلي في المحافل السينمائية الدولية.
وخلال طاولة مستديرة التأمت في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات الدورة 14 (دورة فلسطين) من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، تدارس مجتمعون تحت عنوان "لازمنا اجتماع"، جوهر المعضلة التي مست، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعموم فلسطين المحتلة، أركان معادلة حقوق الإنسان، وهو مساس جاء كنتيجة حتمية لبروباغندا أوروبية، ونفاق غربي، يتغاضى بإصرار عن جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها جيش العدوان بحق المدنيين وأنفاس وجودهم، ومساكن أمنهم، ومستشفيات جراحهم، ومدارس ملاذهم، ودور عبادتهم، وأسواق معيشتهم.
المشاركون في طاولة "لازمنا اجتماع"، ومنهم ممثلون عن مهرجانات سينما حقوق الإنسان، وعن السينما المستقلة عبر العالم؛ من السودان، واليمن، وتونس، ولبنان، وإيطاليا، والصين، والنرويج، وسورية، وفلسطين، والأردن، ناقشوا آليات التصدي للرواية الإسرائيلية من خلال المنصات العالمية، ومهرجانات السينما بهدف "عزل البروباغندا الإسرائيلية". كما أكدوا ضرورة تعزيز الالتزام بمختلف سبل المقاطعة الثقافية لإسرائيل وممثليها في هذه المحافل، مع "ضرورة الحفاظ على وجود المجتمع السينمائي الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا مجتمعات الجنوب وبلدانه، خلال انعقاد تلك المحافل، ومشاركته الفاعلة، سعيا للتأثير، ونقض السردية المدعاة، وتعزيزا لسردية الحق والحقيقة".
المجتمعون ناقشوا بعمق مقترح تشكيل تحالفات مع المهرجانات السينمائية على وجه العموم، ومهرجانات أفلام حقوق الإنسان على وجه الخصوص، لتعزيز "الوعي حول ضرورة التصدي لزيف البروباغندا الإسرائيلية وأضاليلها".
المحور الثاني الرئيسي الذي ناقشه اجتماع الطاولة المستديرة، هو كيفية الاستفادة من الأفلام التسجيلية كوثائق قانونية حقوقية يمكن استخدامها في مرحلة ملاحقة الجناة، وانعقاد محاكم جنائية دولية لتحقيق العدالة الإنسانية، والانتصار للضحايا والمظلومين.
المجتمعون تدارسوا، إلى ذلك، كيفية مواجهة المؤسسات والهيئات والجهات التي تقدم الدعم السياسي والغطاء الإعلامي و"الفكري" لارتكاب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجرائم في الضفة الغربية.
وأكدوا، في سياق متصل، ضرورة استعادة شعوب الجنوب لأرشيفهم المصادر من دول الاستعمار القديم المتجدد في أوروبا وعموم الغرب الاستعماري الكولونيالي، وضرورة رفد أرشيف بلدان الجنوب بمحتوى متحرر من المنظورين الاستشراقي والاستعماري.
مجتمعو الطاولة المستديرة خلصوا، في ختام نقاشاتهم، إلى ضرورة تكاثف الجهود في المرحلة المقبلة التي توقعوا أنها سوف تشهد تصعيدا على صعيد حرب السرديات، وبما يشمل توسيع الشراكات، وتعزيز القائمة منها، ودعمها، ورفدها بالطاقات واللوجستيات عربيا وعالميا، وبما يفضي إلى مزيد من العمل المنهجي والمؤسسي.
اجتماع آخر شهدته فعاليات "كرامة 14" الاستثنائية الخاصة بفلسطين، هو الخاص بـ"الشبكة العربية لأفلام حقوق الإنسان- أنهار"، شارك فيه ممثلون عن مهرجانات كرامة الأردن، وكرامة اليمن، وكرامة بيروت، ومهرجان السودان للسينما المستقلة.
الاجتماع وضع على طاولة البحث الحالة الطارئة التي يرزح تحتها فريق مهرجان السجادة الحمراء- كرامة الفلسطيني في غزة والشتات، وناقش آليات العمل على مختلف المستويات الإنسانية والحقوقية والتقنية، لتمكين الفريق خلال مرحلة العدوان والإبادة الجماعية الراهنة من الاستمرار والمواصَلة، والمسارات المتاحة في حال حدوث هدنة، أو وقف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أعضاء "شبكة أنهار" اتفقوا على مسودة خطة عمل من شأنها تدعيم العمل المشترك في ظل تداعيات القضية الفلسطينية على المشهد العالمي لصناعة الأفلام والسينما والشبكات والمهرجانات المعنية في الشؤون الحقوقية، وبما يشمل بنودا تقترح التواصل مع مانحين عرب محتملين لحثهم على تخصيص موارد تمويل للهيئات والجهات العاملة في مجال صناعة الأفلام، ليتسنى لتلك الجهات والهيئات التحرر من اشتراطات بعض الجهات الغربية المانحة وأجنداتها، وفي مقدمة تلك الأجندات، عدم دعم معظم مؤسسات المجتمع المدني الغربية، لأي حراك مجتمعي، أو نشاط سينمائي داعم للقضية الفلسطينية، ورافض لحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

MENAFN08122023000072011014ID1107562978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث