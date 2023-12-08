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وقفة حاشدة وغاضبة قرب السفارة الأميركية تنديدا بموقف واشنطن

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفذ آلاف الأردنيين وقفة احتجاجية أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية (بالقرب من السفارة الأميركية) تحت عنوان (أميركا رأس العدوان)، وذلك تنديدا بموقف الولايات المتحدة من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.


وطالب المشاركون الحكومة بقطع العلاقات مع أميركا، وطرد سفيرتها لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الولايات المتحدة .

وأكد المحتجون أن الولايات المتحدة شريكة رئيس في العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مجرم حرب كما هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.


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