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كيف سيتعامل مجلس الأمن مع تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - فيما أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الأربعاء الماضي يفعل فيه- للمرة الأولى- المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا التفعيل يأتي في مرحلة تتسم بالخسائر في الأرواح البشرية في قطاع غزة خلال فترة وجيزة.
وتنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تغريدة على موقع "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.
وأشار المتخصص في القانون الدولي كمال المشرقي إلى أن المادة 99 تعتبر من الأدوات التي يستخدمها أمين عام الأمم المتحدة ليلفت انتباه الدول الأعضاء بأنّ هناك ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة.
وأضاف المشرقي بأنّ هذه المادة عادة ما يتم اللجوء لها من قبل الأمين العام في مرحلة متقدمة، ويسبقه العديد من الخطوات والعمليات، وإرسال لجان تحقيق إلّا أنّ سوء الوضع الإنساني في غزّة –على ما يبدو- دفع الأمين العام لاستخدام هذه المادة.
ولفت إلى أنّ التحدي الأكبر اليوم في الأمم المتحدة وبعد "لفت انتباه الدول الأعضاء" هو كيف سيتعامل مجلس الأمن مع هذا التنبيه، وهل ستقوم الدول التي تمتلك حق النقد "الفيتو" كالولايات المتحدة باستخدام هذا الحق في قضية أثارها الأمين العام.
وقال المشرقي إنّ مثل هذه الدول التي تؤيد الكيان الصهيوني ستدخل في أزمة سياسية وأخلاقية في التعامل مع النهج الذي تتعامل فيه، مشيرا إلى أنه من مصلحة المنظمومة الدولية أن تقوم بالطلب من الدول التي تمتلك حق النقد عدم الحضور واتخاذ موقف محايد في قرارات الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الخبير في العلاقات الدولية أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي، أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كان مفاجأة وينمّ عن تحول كبير في البعد الإنساني وعلاقته بالبعد الدولي، وبوظيفة منظمة الأمم المتحدة بشكل عام.
وأضاف الماضي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلم أن مجلس الأمن لم يتخذ خطوة متقدمة في اتجاه وقف هذه الحرب من أجل المساعدات الإنسانية بسبب الفيتو الأميركي.
وبين أنه ولأول مرة ومنذ عقود، يتم طرح المادة 99 التي تعتبر أن الوصول إلى هذه الكارثة الإنسانية سيهدّد السلم والأمن العالميين.
ولفت الماضي إلى أن تهديد السلم والأمن العالميين يعتبر جريمة حرب كبرى يمكن أن تحدث في منطقة ما، ولذلك كان لا بُدّ للأمم المتحدة أن تتحرك، وهذه قضية مهمة جداً.
وأضاف أن هناك انعكاسات لمثل هذا القرار، وهناك حراك دولي مهم جدا في هذا الاتجاه سيستخدم هذا التصريح وهذا الموقف لهيئة الأمم المتحدة من قِبل كثير من الدول المناصرة لفلسطين، من أجل ممارسة ضغط أكبر بوقف الحرب.
وأشار إلى أنه، في المقابل، سيكون هناك موقف متشدّد من قبل الجانب الأميركي والصهيوني، ومن الدول الحليفة لهما، وقد تبين ذلك من خلال ردود الفعل الصهيونية السريعة التي طالبت بإقالة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يعتبر من القضايا التي يجب عدم مناقشتها، وكأن الصهاينة يريدون إيصال رسالة بأن ما تقوم به دولة الاحتلال عابر للأمناء العامين لهيئة الأمم المتحدة، وفوق دستور الهيئة، وكأنه لا يمت بصلة لما هو مطروح عالميا.
وبين أن دولة الاحتلال تريد أن تكون هناك خصوصية لها تبرر لها أن تقوم بما تشاء وتفعل ما تريد دون محاسبة من أحد، لا من منظمات دولية، ولا من دول.
وأوضح أن ذلك سيمثل حالة من الحالات التي تتشكّل يوميا، ومن الحالات التراكمية للضغط على الكيان الصهيوني، فضلا عن أن المشاهد الإعلامية التي تأتي من قطاع غزة تسهم في تقليص الوقت الذي تريد تل أبيب دائما أن تمدده لإنهاء حملاتها العسكرية، وتحقيق أهدافها التي تتوخاها.
وقال الماضي: "اعتقد أن إعلان غوتيريش سيساهم في تقليص المدة الزمنية للحرب، ويمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً في الأيام القادمة على المواقف الدولية كلها، لأن من يقوم بمحاولة رفض مثل هذه القرارات سيكون ضد هيئة الأمم المتحدة، وضد دستورها وميثاقها الذي يهدف إلى فرض الأمن والسلم الدوليين على كافة الشعوب حول العالم".

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