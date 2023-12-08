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إلغاء تأشيرة هاستينغز يكشف مكائد الاحتلال النازي بمواصلة مجازره

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - اعتبر خبراء في القانون الدولي، قيام دولة الاحتلال بإلغاء تأشيرة الإقامة لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إيذاناً واضحاً لنية الاحتلال في الاستمرار بارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لهم.
وأكدوا أن هذا التصرف لم يكن جديدا على الاحتلال، إذ مارس مثل هذه التصرفات كثيرا على مدى سنوات سابقة، وبات من المعروف قيامه بتعطيل ومنع عمل ممثلي هيئات الأمم المتحدة.
ودعا بعضهم إلى ضرروة الضغط من قبل دول في الأمم المتحدة، ليكون هناك قرار من الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، والذي سيكون له دلالات كبيرة وواسعة في المجتمع الدولي.
وكان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، أعلن، قبل أيام، إلغاء تأشيرة الإقامة في الكيان لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، مبررا القرار بسبب "عدم إدانتها لحركة المقاومة الإسلامية حماس".
وكانت هاستينغز حذرت، في وقت سابق، من أن توسّع نطاق العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدي إلى "سيناريو أكثر رعبا" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وأكدت في بيان، أن توسع العمليات البرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة "أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين على اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، حيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان"، مضيفة "لا مكان آمنا في غزة ولم يبقَ مكان يمكن التوجه إليه".
وكان هذا البيان صدر قبل أيام على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، وحث مجلس الأمن الدولي على المساعدة على تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، وناشد المجلس العمل لحمل الأطراف عن الالتزام بإعلان لوقف إنساني لإطلاق النار.
أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور عبد السلام هماش، أكد أن هذا الموقف من قبل الاحتلال ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن قام بعدة تجاوزات وانتهاكات تتعلق بالتعامل مع ممثلي الأمم المتحدة.
وذكر هماش أمثلة على هذه التجاوزات، ففي العام 1949 قامت الأمم المتحدة بإرسال ممثل خاص "كونت" إلى القدس لتقييم الوضع الحقيقي، وقام الاحتلال بتفجير فندق الملك داود وقتل في هذا التفجير أعضاء من الفريق المرافق للمثل آنذاك، مشيرا إلى أن هذه الحادثة أدت إلى تعديل على القانون الدولي بأن أعطى الصفة القانونية للأمم المتحدة حتى تطالب بالتعويض لأهالي المقتولين في هذه الحادثة، وفي بداية السبعينيات، قام الاحتلال باستخدام سيارات الصليب الأحمر لنقل عسكريين.
وأضاف أن الاحتلال يقيد حركة ممثلي الأمم المتحدة والمؤسسسات الدولية بشكل دائم، وقام بانتقادات صريحة للهيئات الدولية والإنسانية المختلفة.
ويفسر هماش هذا القرار، بأن الاحتلال فشل بتحقيق نجاحات عسكرية في غزة، وبتحرير المختطفين، وبدأ يطالب المؤسسات وهيئات الأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء المختطفين، وفي الوقت ذاته استخدم أمين عام الأمم المتحدة المادة 99 لتنبيه الدول الأعضاء بأن إسرائيل تشكل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي، وعليه أدى ذلك إلى اتخاذ الكيان الصهيوني مثل هذا الإجراء، حيث اعتبر أن هذه الهيئات "مناصرة لحماس"، وبالتالي لجأ إلى إلغاء إقامة ممثل الشؤون الإنسانية لديه.
وأضاف أن استخدام هذا الحق من قبل الكيان الصهيوني هو قرينة واضحة على نيته بالاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية، ومنع دخول المساعدات، خصوصا وأن دور المنسقة يتركز في تنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أن إنهاء وجود الممثلة يهدف، وفقا لهماش، إلى أضعاف عمل الهيئات المختلفة الأخرى، وتشتيت عملها في إيصال المساعدات الإنسانية.
على أن للجمعية العامة مقابل هذا التصرف، من قبل الكيان الصهيوني، الحق في طلب إعادة النظر في عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة، خصوصا وأنه من شروط العضوية إظهار حسن النية في التعامل مع جميع هيئات الأمم المتحدة.
وبين هماش، أن قرار الجمعية العامة لا يتأثر بحق النقد الفيتو للدول ذات الحق في ذلك، معتبرا أن صدور التوصية من قبل الجمعية ينطوي على أكبر إدانة من المجتمع الدولي للكيان الصهيوني، وله أبعاد ودلالات قانونية وسياسية واسعة، خصوصا وأن أمين عام الأمم المتحدة اعتبر إسرائيل مهددة للأمن والسلم العالمي.
وبدوره، قال المتخصص في القانون الدولي كمال المشرقي، إن موظفي الهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة تعمل بموجب اتفاقيات حصانة دبلوماسية، وعلى الدول أن تحترم هذه الهيئات والبعثات، خصوصا وأنها هيئات مستقلة تحمل رسالة واضحة تركز على توطيد مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وبالتالي هناك التزام قانوني وأخلاقي للعمل على حماية الممثلين والعاملين في الأمم المتحدة.
وأضاف المشرقي، أن هذا التضييق على ممثلي الأمم المتحدة إنما هو إنذار ودليل على أن الاحتلال سيستمر في ارتكاب جرائم الحرب في غزة والضفة ضد المدنيين، وأنه لن يلتزم بأي معايير وقوانين دولية تخص الأمم المتحدة أو التي تخص الأعراف الدولية في القوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات والحروب.
وأكد أن تداعيات هذا الموقف "خطيرة"، وتنذر بأن هناك بالفعل جرائم حرب ترتكب في غزة، وهي جرائم مكتملة الأركان ويجب عدم السكوت عنها.
وبين أن هؤلاء الممثلين لهم قيمة رمزيّة وعالمية في التعامل مع القضايا الإنسانيّة واحترام القانون الدولي، وبالتالي، فإن مثل هذه الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ما هي إلا استكمال لسلسلة من الإجراءات بعدم الاعتراف بالمبادئ العالمية التي تحكم النزاع الدولي، والتي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. واعتبر أن لمثل هذا التصرفات تداعيات خطرة لا يمكن السكوت عنها من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ولفت إلى أن هذا التصرف لم يكن الأول من نوعه من قبل الكيان الصهيوني، فقد قام أكثر من مرة بمنع وتعطيل عمل ممثلي الأمم المتحدة خلال السنوات والعقود الماضية.

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