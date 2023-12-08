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من وسط البلد.. الأردنيون يواصلون تضامنهم مع غزة وينددون بالدعم الأميركي للعدوان

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - انطلقت، بعد صلاة الجمعة أمس، في وسط البلد في العاصمة عمان، مسيرة احتجاجية حاشدة، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يعانون تحت قصف الاحتلال الصهيوني وسط حصار شامل، وتنديدا بالدعم الأميركي له.
وهتفت جموع المتظاهرين للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين في وجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين. وشاركت في المسيرة أحزاب وفاعليات وطنية وإسلامية، بمشاركة الملتقى الوطني لدعم المقاومة، والحراكات الشعبية والشبابية ومستقلين.
ورفع المشاركون لافتات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء، كما هتفوا لأهالي القطاع الصابرين.
وحذر المشاركون من إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية.
وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وهتف المتظاهرون بعبارات منها: "قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية.. الشعب يريد تحرير فلسطين.. نموت وتحيا فلسطين.. يا أبو عبيدة قاوم.. إحنا الحق وهمه الظالم".
وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا.. لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة". واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة.

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