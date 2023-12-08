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اعتراضات على تعديلات صندوق دعم الطالب.. والتعليم العالي: ما تزال قيد الدراسة

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - بعد أن أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية لسنة 2023، والذي شهد اعتراضات واسعة من قبل لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه التعديلات لم تقر بعد، وليست نهائية وما تزال قيد الدراسة، وفق ناطقها الإعلامي مهند الخطيب.
ولفت الخطيب لـ"الغد" إلى أن التعديلات لم تعلن بصيغتها النهائية، وستصب في مصلحة الطلبة، موضحا أنها ما تزال في رئاسة الوزراء حيث تجري عليها تعديلات من لجنة البنى التحتية والخدمات ولم تخرج إلى حيز الوجود، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها.
غير أن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، كشف عن تعديلات أدخلتها الحكومة على نظام الصندوق، وشدد على أنها "مرفوضة"، لأن من شأنها حرمان آلاف الطلبة من حق المنافسة على المنح والقروض الجامعية.
وقال المومني لـ"الغد" إن اللجنة لم تستشر بخصوص تلك التعديلات، كما أنها لم تنشر على موقع ديوان التشريع والرأي، موضحا أن إقرار هذه التعديلات بشكل سريع يلمح إلى استعجال الحكومة لإقرارها، وما تسرب من تعديلات يضر بمصلحة الطلاب.
وحول التسريبات قال المومني إن التعديلات تنظر إلى المعدل التراكمي، وبالتالي فإن طالب السنة الأولى سيحرم من منح الصندوق، إضافة إلى الاعتماد على مبدأ النقاط وفقا لمعدل دخل الأسرة، وقرب مكان سكن الطالب من الجامعة، وإعطاء 50 نقطة للطالب مهما كان عدد أشقائه في الجامعة، وهو ما يخالف التعليمات السابقة، إذ ان الطالب الذي لديه أخوة في الجامعات كان يحتسب لكل واحد منهم 50 نقطة.
وأضاف أن اشتراط معدل "جيد" او 70 % فما فوق للحصول على الدعم يضر بأعداد كبيرة من الطلبة الذين يحتاجون لدعم الصندوق.
وبين أن اللجنة طلبت لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة لمناقشة هذه التعديلات الأسبوع المقبل والوقوف على حقيقتها.
وأضاف أن تلك التعديلات تمس المواطن الأردني في ظل ما يعيشه من ظروف معيشية واقتصادية تعد في أسوأ حالاتها، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتواصل مع كافة الجهات والمعنيين بهذا الخصوص، مؤكدا رفض اللجنة أي تعديل يمس مصلحة الطالب ومسيرته التعليمية.
وناشد المومني جلالة الملك بعدم الموافقة على التعديلات الجديدة التي أحدثتها الحكومة على نظام الصندوق، قائلا إنها ستحرم آلاف الطلاب من حق المنافسة على المنح والقروض.
ولدى إقرار التعديلات من مجلس الوزراء، قالت الحكومة إن تعديلات النظام تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.
كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفالاتهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليهم، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
ومن أبرز هذه التعديلات، حسب ما ورد في النظام "أنه كان في السابق يستفيد الطالب من كل أخ على مقاعد الدراسة الجامعية بـ50 نقطة، أما التعليمات الجديدة فستحصر بأخ واحد بغض النظر عن عددهم، وهذا يقلل من فرص الطلاب بالاستفادة".
ويقتضي نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018 شروطا في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق، منها أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية.
كما يقضي بأن لا يكون الطالب مستفيدا عند تقديم الطلب من منحة كاملة من الصندوق أو مستفيدا من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى، وأن يكون مسجلاً في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي/ تنافس، وعلى نفقته الخاصة.
ويشترط أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من أربع أو عن (60 %) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته، فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
وتخصص المنح والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب، ووفقا لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

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