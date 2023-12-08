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لماذا يتجاهل صناع القرار في قمم المناخ آراء الشباب؟

12/8/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان- ما يزال التمثيل الشبابي العربي في النقاشات التفاوضية الرسمية التي تشهدها قمم المناخ في كل عام "ضعيفاً ولا يرتقي الى مستوى طموح"، رغم أن هذه الفئة تعد الأكثر تأثراً بتغييرات المناخ، وفق التقارير العملية الدولية.
ورغم أن مشاركة الشباب من الدول العربية في قمة المناخ "كوب 28" تعد الأفضل من ناحية الإعداد، لكنها تقتصر على حضور الجلسات الحوارية والأنشطة الجانبية التي تعقد على هامشها.
ومع ازدياد حدة آثار المناخ بمرور الوقت، أصبح هناك شيء واحد مؤكد، في رأي الشباب، وقوامه: "سنترك الأرض لأطفال وشباب اليوم والأجيال المقبلة"، في وقت يضم فيه العالم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً، وفق الأمم المتحدة.
وليس الشباب مجرد ضحايا لتغير المناخ فقط، فهم أيضاً مساهمون مهمون في العمل المناخي، إذ إنهم وكلاء للتغيير ورواد أعمال ومبدعون، ويكثفون جهودهم، ويستخدمون مهاراتهم لتسريع العمل المناخي، سواء من خلال التعليم أو العلم والتكنولوجيا.
وفي رأي هاجر البلتاجي، وهي إحدى المشاركات عن فئة الشباب من مصر "هنالك حاجة لتفعيل مشاركة الشباب العربي في قمم المناخ بصورة أكبر، باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للتغيرات المناخية، إلى جانب النساء والأطفال".
وأكدت البلتاجي، في تصريحات لـ"الغد"، على هامش قمة المناخ، "أن الشباب العربي ليس لديهم بعد المساحة الكافية للمشاركة في عملية صنع القرار بشأن العمل المناخي، والذي لا يمكن حدوثه إلا بتوفير المنصات الحوارية والتشاركية من قبل الجهات المختلفة لهذه الغاية".
وشددت على أن "تمكين وبناء قدرات هذه الفئات في مجال المفاوضات المناخية من قبل الجهات الحكومية في دولهم يعد من الأمور المهمة، حتى يساعدوا على إيصال أصوات بلدانهم الأكثر تأثراً بأزمة المناخ".
وبينت "أن التنوع في التمثيل وعلى مستوى المفاوضات، وعبر إدماج كافة الفئات، يمنح الدول قوة تفاوضية تمكنها من تحقيق أهدافها فيما يخص العمل المناخي".
وبشأن سير عملية المفاوضات في القمة الحالية، أشارت البلتاجي إلى أن "التعهدات المالية المعلنة من دول محددة في القمة، والتي بلغت نحو 600 مليون دولار، والتي ستضخ في صندوق الخسائر والأضرار، تعد قليلة جداً، مقارنة بحجم الخسائر التي تتكبدها الدول النامية من تأثيرات المناخ".
ومن وجهة نظر الشابة منار الكبير، الممثلة عن فئة الشباب من تونس، فإن "صانعي القرار ليسوا وحدهم المسؤولين عن عملية التفاوض بشأن العمل المناخي، بل إن فئة الشباب لا بد أن تتشارك في اتخاذ القرارات بهذا الصدد؛ لضمان حماية مستقبلهم من تأثيرات المناخ".
وبينت الكبير لـ"الغد"، "أن القرارات التي ستخرج عن هذه القمة تعد مصيرية، ولا بد من أن يكون الشباب ممثلين في الوفود الرسمية المفاوضة بشكل تفاعلي حقيقي".
وأعربت عن أسفها من أن "صناع القرار في الدول العربية لا يأخذون بعين الاعتبار لدى اتخاذ القرارات بشأن العمل المناخي وجهات نظر الشباب، أو الأفكار الخلاقة التي يمتلكونها لمواجهة أزمة المناخ".
وهذه الخطوة تتواءم، وفق قولها " مع ما ذهبت إليه التقارير العالمية، من بينها تلك الصادرة عن الهيئة المعنية بتغير المناخ، والتي تشير إلى وجوب أن تكون إجراءات الدول حاسمة بشأن الوقود الأحفوري".
وفي رأيها "العالم وصل لمرحلة بات يشهد فيها تغيرات مناخية كارثية في كافة الدول العربية كان يحذر منها العلماء على مدى سنوات ماضية".
وتأمل من هذه القمة "أن تكون مخرجاتها مختلفة عن القمم السابقة من ناحية التسريع في العمل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل فعلي، وضخ أموال أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن لا تبقى تعهدات ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الطموح".
وفي كل قمة، فإن "صناع القرار لا يستمعون لأصوات الشباب العرب المشاركين فيها، رغم المحاولات والجهود التي يبذلونها لتنفيذ نشاطات داخل أروقة المفاوضات، لتسليط الضوء على احتياجاتهم بشأن العمل المُناخي".
ولفتت إلى أن "الشباب يشعرون بالإحباط لأن هذه القمم تشهد حضورا كبيرا للوبي النفطي الضاغط باتجاه عرقلة العمل المُناخي، بهدف منع اتخاذ قرارات تسهم بالإضرار بمصالحهم النفطية".
ولا تذهب بعيداً فاطمة الزهراء، التي تمثل فئة الشباب المغربي، عن الرأي بأن "هنالك حاجة ملحة لمشاركة المزيد من الممثلين عن فئة الشباب من المنطقة العربية في القمم المناخية".
ولفتت الزهراء إلى أن "طرح القضايا والمطالب التي تهم الشباب العربي على طاولة المفاوضات النقاشية في هذه القمم يسهم بحماية مستقبلهم من الكوارث المناخية المتطرفة، التي باتت تؤثر على كافة مجالات الحياة المختلفة".
وأكدت "أن التمثيل الشبابي في القمم ما يزال محدوداً، رغم أن هذه القمة يشارك فيها ممثلون عن فئة الشباب العربي، لكن دون أي مشاركة في عملية صنع القرار داخل الغرف النقاشية التفاوضية".
ولا يمتلك الشباب، وفق قولها "إمكانية الوصول الى هيئات ومؤسسات صنع القرار في الدول العربية، إذا ما يزالون خارج دائرة المفاوضات الرسمية، ما يعد أمراً محبطاً نتيجة عدم قدرتهم على إيصال أصواتهم بشأن العمل المناخي"، بحسبها.
ودعت الزهراء الى أن "تتخذ الحكومات قرارات تضمن من خلالها إدماج الشباب بشكل أكثر فاعلية في كافة عمليات إعداد السياسات المناخية وتنفيذها".
وأما الشابة ليليان حداد من الأردن، فتؤكد "أن ثمة العديد من الفعاليات والحملات التي أطلقها ممثلون عن الشباب من دول مختلفة تطالب العالم بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري".
وبينت حداد "أن هنالك ضغوطات من قبل 80 دولة تقريباً في القمة الحالية تسعى إلى أن يتخذ قرار بشأن التخلص التدريجي من الوقود بحلول أعوام محددة".
ولفتت إلى أن "مشاركة الشباب هذا العام تعد أفضل من القمم السابقة من خلال مشاركتهم في العديد من الجلسات الحوارية والتفاعلية".
لكن التمثيل الشبابي على صعيد الوفود الرسمية المشاركة في المفاوضات أقل بكثير، ما يتطلب إيجاد آليات صنع قرار تضمن مشاركتهم بشكل أكبر وبفاعلية في القمم المقبلة.
وفي رأيها حول مخرجات العملية التفاوضية في القمة لغاية هذه اللحظة، أشارت إلى أن "تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مع إعلان دول ضخها لأموال بقيمة 600 مليون دولار، يستدعي وضع آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الدول النامية إلى هذه الأموال دون أي تعقيدات".

MENAFN08122023000072011014ID1107562971

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